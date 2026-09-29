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Oana Țoiu explică de ce nu îl invită pe ambasadorul SUA la o discuție oficială despre acuzațiile implicării americane în căderea Guvernului Bolojan: „Nu avem niciun motiv”

Flavius Niculescu
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Ministrul interimar al Afacerilor Externe din Guvernul demis al lui Ilie Bolojan, Oana Țoiu, propusă pentru aceeași funcție și în Guvernul lui Siegfried Mureșan – funcție pentru care a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate din Parlament – a comentat informația conform căreia oficialii Statelor Unite ale Americii ar fi fost implicați direct în decizia PSD de a răsturna Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. Țoiu afirmă că nu există niciun motiv pentru care ambasadorul american în România, Darryl Nirenberg, ar trebui invitat la o discuție oficială, întrucât acesta a oferit deja clarificări cu privire la scandalul declanșat de ancheta jurnaliștilor de la Wall Street Journal.

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„SUA respectă procesele democratice ale României, așa cum și noi respectăm procesele lor”

„Aș reaminti poziția oficială pe care a exprimat-o ambasadorul SUA în România privind respectul pe care SUA îl are față de procesele noastre democratice, așa cum și noi îl avem pentru procesele lor democratice. Singura relație consolidată, justificată între două țări într-un parteneriat strategic este aceea de respect reciproc pentru deciziile democratice luate de cetățenii acelor țări.

Ambasadorul SUA la București a clarificat respectul pe care SUA îl are față de alegerile democratice ale României, așa cum și România respectă alegerile democratice din SUA. Deci, nu avem niciun motiv să avem altfel de conversație”, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu

„Este atipic ceea ce solicită Sorin Grindeanu” / „Cei prezenți la cina respectivă sunt cei mai în măsură să clarifice ce au discutat acolo”

Întrebată dacă nu preferă să ceară explicații directe din partea ambasadorului SUA la București, pentru a exprima o poziție oficială în fața opiniei publice, în contextul în care și Sorin Grindeanu a cerut același lucru, Oana Țoiu a afirmat că este un gest atipic din partea președintelui Camerei Deputaților să facă o astfel de solicitare.

„În primul rând, este atipic ca președintele unei Camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul și nici pozițiile oficiale ale statului respectiv. Acesta este un gest atipic.

În ceea ce privește discuțiile pe care le am eu cu ambasadorul SUA, ele sunt frecvent legate de dosarele pe care le avem în lucru. În ceea ce privește clarificarea discuției de la cina respectivă, sigur că cei prezenți la cina respectivă sunt cei mai în măsură să clarifice și față de Parlament și față de cetățeni ce au discutat acolo”, a mai precizat Oana Țoiu.

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