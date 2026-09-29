Reacția Oanei Gheorghiu după ce a primit vot negativ în comisia din Parlament. Ce i-a transmis lui Siegfried Mureșan

Oana Gheorghiu a reacționat pe contul său de socializare, după ce a primit aviz negativ pentru Ministerul Sănătății, în comisia din Parlament.

„Am pierdut astăzi un vot în comisie. Pacienții români pierd în fiecare zi.

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În România mor mai mulți oameni din cauze tratabile decât oriunde altundeva în Uniunea Europeană. Oameni care puteau fi salvați.

În ultimii zece ani, banii publici pentru sănătate aproape s-au dublat, chiar și după inflație. Și totuși, astăzi doar un român din patru spune că primește servicii medicale de calitate.

Știm de ce:

– plătim paturi și posturi, nu tratamente;

– unul din trei paturi pentru bolnavi acuți stă gol;

– pentru prevenție cheltuim doar 1% din tot ce cheltuim pe sănătate.

Asta se poate schimba. Știu, pentru că am văzut cum se face.

Alături de colegele mele și de sute de mii de români, am construit un spital, am amenajat camere sterile de transplant, am dotat laboratoare și secții în spitale publice.

Nu din promisiuni, ci din muncă.

Am intrat azi în Parlament cu un program și am ieșit cu același program.

Un aviz nu vindecă niciun pacient și nu rezolvă nicio problemă.

Decizia finală o ia Parlamentul, iar eu sunt pregătită.

Le mulțumesc parlamentarilor PNL, USR, UDMR și celor neafiliați care m-au susținut.

Îi mulțumesc prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan pentru încredere.

Și vă mulțumesc vouă, celor care îmi scrieți de luni și de ani de zile că se poate.

Da, se poate.

Și vom dovedi din nou, împreună, că se poate.”, este mesajul Oanei Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, aviz negativ pentru Ministerul Sănătății: Schimburi dure de replici între PSD și USR

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a primit marți aviz negativ în comisiile de specialitate, la capătul unei audieri marcate de schimburi dure de replici între deputații PSD și USR.

Decizia comisiei de specialitate a fost luată la limită, cu 15 voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

„Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii Comisiei își puseseră întrebarea care sunt motivele pentru care am fost nominalizată și am explicat experiența mea de 16 17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei experiențe cu sistemul de sănătate ca pacienții prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp”, a declarat Oana Gheorghiu în urma audierilor.

Audierea Oanei Gheorghiu pentru funcția de ministru al Sănătății a fost marcată de un moment tensionat între deputatul USR Emanuel Ungureanu și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

Rogobete i-a adresat candidatei mai multe întrebări referitoare la tratamentul accidentului vascular cerebral (AVC), solicitându-i să precizeze câte centre din România efectuează trombectomii, câte sunt dotate pentru astfel de intervenții și câte realizează fibrinoliză intravenoasă.

Candidata desemnată a refuzat să înainteze statistici exacte din memorie, susținând: „Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ, dar n-am să citez din memorie cifre pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs pentru câtă memorie are”.

În timpul schimbului de replici, Emanuel Ungureanu i-a cerut lui Alexandru Rogobete să nu o întrerupă pe Oana Gheorghiu în timp ce răspunde întrebărilor.

Până acum, în cursul zilei de marți, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii a mai primit aviz negativ, și luni, au mai primit Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, propus la MApN, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, dar și Irineu Darău, propus la Economie, transmite Mediafax.