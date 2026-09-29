Grecia, alături de Germania, Danemarca, Olanda și Austria, a inițiat un proiect comun pentru crearea unor centre de returnare a migranților cărora li s-a refuzat dreptul de ședere în Uniunea Europeană. Acest proiect urmează să fie pus în aplicare până la începutul anului următor, a declarat ministrul grec al migrației pentru Politico.

Ministrul grec al migrației, Thanos Plevris, a declarat în cadrul unui interviu pentru publicația Politico că până la jumătatea anului 2027, așa-numitul Grup Central de națiuni, format din Danemarca, Austria, Grecia, Germania și Olanda, își propune să trimită solicitanții de azil respinși către țări terțe din afara blocului comunitar. Un exemplu în acest caz este Rwanda.

Thanos Plevris a precizat că acest proiect trebuie să fie pe deplin operațional până în a doua jumătate a anului, atunci când Grecia va prelua președinția rotativă a Consiliului UE.

Această inițiativă vine în contextul în care Europa continuă să se confrunte cu o criză a migrației care durează de mai bine de un deceniu și a propulsat pe scena politică partidele populist-naționaliste în toate țările UE.

Plevris a subliniat că planul nu implică înființarea de centre de returnare, ci mai degrabă desemnarea unor țări de returnare. „Nu vorbim despre centre, în sensul că o persoană căreia i se respinge azilul este trimisă într-un centru închis într-o țară terță”, a spus el. „Dacă azilul dumneavoastră a fost respins, fie vă veți întoarce în țara de origine, fie într-o țară terță din afara UE.”

Potrivit a doi diplomați UE familiarizați cu problema, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta liber problema, primul acord va fi cu Rwanda. De asemenea, țări precum Uganda și Uzbekistan sunt, de asemenea, în discuție ca posibile țări de returnare.

Rwanda se află în centrul a mai multor planuri privind migrația. În 2022, Marea Britanie a anunțat un acord controversat de milioane de lire sterline cu Kigali pentru a deporta solicitanții de azil în această țară pentru a le fi procesate cererile. Cu toate acestea, planul a fost abandonat după ani de contestații.

Ministrul grec al migrației a explicat că măsura are un puternic rol de descurajare a rețelelor de migrație clandestină, în contextul în care Grecia înregistrează anual între 40.000 și 50.000 de sosiri, dar reușește să repatrieze doar între 5.000 și 7.000 de persoane.

Spre deosebire de alte încercări din trecut, acest plan avansează rapid deoarece nu este o inițiativă izolată, ci este sprijinită de modificările legislative de la Bruxelles, unde Parlamentul European și guvernele UE au convenit asupra unor noi reguli care permit transferul migranților respinși în centre din țări terțe.

În trecut, Atena a fost acuzată în repetate rânduri că încalcă reglementările UE privind returnările migranților. „Grecia își protejează granițele în conformitate cu dreptul internațional și spune sincer că nu își va cere scuze nimănui pentru că își protejează granițele”, a precizat Thanos Plevris.