Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto

Șoferii care circulă pe șoselele ori autostrăzile din întreaga țară vor fi opriți în trafic de polițiști și întrebați de unde au plecat și către ce destinație se îndreaptă. De asemenea vor fi chestionați în legătură cu scopul călătoriei și cu tipul de marfă pe care îl transportă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, va organiza, în perioada următoare, potrivit unui calendar stabilit, etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026.

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Procesul se desfășoară pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație, relatează Mediafax.

Ce urmărește CNAIR să afle de la conducătorii auto

Reprezentanții CNAIR transmit că obiectivele principale sunt acelea de a stabili rutele de trafic intens, actualizarea bazelor de date, tipul transporturilor de marfă.

Determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național

Actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport

Fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice

Analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice

Acțiunea CNAIR se va desfășura în puncte stabilite prin metode statistice, în intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, conform unui calendar stabilit pentru 2026, în zilele de 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie.

Vehiculele vor fi direcționate de agenții de poliție pe o bandă de rezervă, parcare sau acostament consolidat, unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate.

Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la:

Originea și destinația cursei (ex. București, Zalău, Suceava, Chișinău);

Scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);

Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

„Toate informațiile solicitate sunt strict confidențiale. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public, pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate.