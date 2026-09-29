Prima pagină » Social » Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto

Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto

Șoferii din România, opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde merg. Ce vor să afle reprezentanții CNAIR de la conducătorii auto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șoferii care circulă pe șoselele ori autostrăzile din întreaga țară vor fi opriți în trafic de polițiști și întrebați de unde au plecat și către ce destinație se îndreaptă. De asemenea vor fi chestionați în legătură cu scopul călătoriei și cu tipul de marfă pe care îl transportă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, va organiza, în perioada următoare, potrivit unui calendar stabilit, etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Procesul se desfășoară pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație, relatează Mediafax.

Ce urmărește CNAIR să afle de la conducătorii auto

Reprezentanții CNAIR transmit că obiectivele principale sunt acelea de a stabili rutele de trafic intens, actualizarea bazelor de date, tipul transporturilor de marfă.

  • Determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național
  • Actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport
  • Fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice
  • Analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice

Acțiunea CNAIR se va desfășura în puncte stabilite prin metode statistice, în intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, conform unui calendar stabilit pentru 2026, în zilele de 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie.

Vehiculele vor fi direcționate de agenții de poliție pe o bandă de rezervă, parcare sau acostament consolidat, unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate.

Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la:

  • Originea și destinația cursei (ex. București, Zalău, Suceava, Chișinău);
  • Scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);
  • Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

Toate informațiile solicitate sunt strict confidențiale. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public, pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DESCOPERIRI Misiune inedită în adâncurile Dunării. Scafandrii arheologi au studiat podul construit pe vremea lui Constantin cel Mare
18:32
Misiune inedită în adâncurile Dunării. Scafandrii arheologi au studiat podul construit pe vremea lui Constantin cel Mare
REACȚIE Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
16:13
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
STATISTICĂ România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate
15:56
România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate
VIDEO Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Una dintre intervenții a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”
15:09
Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Una dintre intervenții a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”
FLASH NEWS Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
10:35
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
NEWS ALERT Ore cruciale pentru libertatea lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg în privința măsurii preventive. Al treilea magistrat ar putea decide azi dacă Georgescu merge la pușcărie. Decizia a rămas în pronunțare
08:06
Ore cruciale pentru libertatea lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg în privința măsurii preventive. Al treilea magistrat ar putea decide azi dacă Georgescu merge la pușcărie. Decizia a rămas în pronunțare
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Călin Georgescu, 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel București a dat verdictul
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Lecțiile unor femei care au făcut renovări pe cont propriu
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
REACȚIE Kelemen Hunor dezvăluie planul UDMR după votul decisiv de miercuri. Ce spune despre alegerile anticipate
18:35
Kelemen Hunor dezvăluie planul UDMR după votul decisiv de miercuri. Ce spune despre alegerile anticipate
ANCHETĂ Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
18:25
Parchetul European a destructurat o rețea infracțională care a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca și cum ar fi fost noi
FLASH NEWS Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
18:14
Un bărbat condamnat la moarte, în SUA, în urmă cu 41 de ani, a fost eliberat din închisoare pe cauțiune. Ce au demonstrat testele ADN recente
REACȚIE Reacția Oanei Gheorghiu după ce a primit vot negativ în comisia din Parlament. Ce i-a transmis lui Siegfried Mureșan
18:13
Reacția Oanei Gheorghiu după ce a primit vot negativ în comisia din Parlament. Ce i-a transmis lui Siegfried Mureșan
TURISM Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
17:57
Haos pe aeroporturile din Italia: Zborurile care vor fi anulate din cauza grevei de mâine
FLASH NEWS Grecia și alte patru state UE pregătesc returnarea migranților respinși de Europa în țări din Asia și Africa. Care este statul care i-ar putea primi
17:44
Grecia și alte patru state UE pregătesc returnarea migranților respinși de Europa în țări din Asia și Africa. Care este statul care i-ar putea primi

Cele mai noi

Trimite acest link pe