Prima pagină » Știri externe » Mii de oameni s-au bătut cu tone de roșii la festivalul „La Tomatina” din Spania. Topul celor mai mari festivaluri din lume cu lupte cu mâncare

Mii de oameni s-au bătut cu tone de roșii la festivalul „La Tomatina” din Spania. Topul celor mai mari festivaluri din lume cu lupte cu mâncare

Mii de oameni s-au bătut cu tone de roșii la festivalul „La Tomatina” din Spania. Topul celor mai mari festivaluri din lume cu lupte cu mâncare
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este bizat când sunt încă mulți oameni care mor de foame pe planeta aceasta, dar bătaia cu mâncarea e la rang de sărbătoare anuală în unele locuri. Se organizează festivaluri pline de adrenalină, haos cromatic, în care muniția aleasă poate fi o portocală, o pungă cu făină, struguri și chiar bezele. Însă, doar ân câteva țări se desfășoară astfel de tradiții. De exemplu, în Franța, risipa alimentară este extrem de sever reglementată prin lege, iar societatea franceză condamnă bătăile cu alimente în scopuri recreative. 

Unul dintre cele mai faimoase (și mai murdare) festivaluri din Spania a revenit pe străzile din orașul Buñol, unde mii de oameni s-au adunat pentru a-și arunca cu roșii unii în alții. Mii de petrecăreți au participat la cea de-a 79-a ediție a a sărbătoarei „La Tomatina”, unde 165 de tone de roșii prea coapte au fost aruncate timp de o oră.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De la o simplă bătaie cu roșii între puști la sărbătoare anuală

Având loc în ultima zi de miercuri din luna august, tradiția datează din 1945, după ce a izbucnit o încăierare între două grupuri de adolescenți pe durata unei parade în micul oraș.

De atunci a devenit o tradiție anuală înainte de a fi interzisă de dictatorul fascist Francisco Franco în anii 1950. În ciuda interdicției, localnicii din Buñol au organizat o înmormântare simulată pe străzi, îmbrăcându-se în negru și plasând o roșie gigantică într-un sicriu în timp ce se auzea muzică funerară.

Mesajul a fost primit de dictatorul spaniol și, în 1959, festivalul a revenit, dar de aceată dată, cu reguli oficiale, inclusiv cu o limită de timp strictă și o cerință ca participanții să strângă după ei. De asemenea, n-au voie să arunce cu roșii în clădiri, să nu-și rupă hainele și să nu arunce cu alte obiecte.

De atunci, a devenit unul dintre cele mai cunoscute și mai așteptate festivaluri din Spania.Anul acesta se așteptau la participarea a peste 20.000 de persoane, aproximativ 40% dintre participanți venind din afara Spaniei.

Evenimentul a devenit deosebit de popular printre vizitatorii indieni în ultimii ani datorită filmului de la Bollywood din 2011, „Zindagi Na Milegi Dobara”, care a recreat în mod celebru festivalul, potrivit Euronews .

Carnavalul bătăii cu portocale din Italia

În orașul Ivrea din nordul Italiei, în cadrul unui carnaval, mai multe grupuri organizate se bat cu portocale.

Tradiția datează din secolele 12-13. Se spune că un membru al familiei Ranieri aî ncercată să violeze fiica unui morar, Violetta, o tânără frumoasă,  chiar în noaptea nunții sale. Tânăra l-a decapitat, iar populația a luat cu asalt palatul aruncând și cu portocale, iar ulterior, l-au incendiat.

Anual, cetățenii comemorează evenimentul prin bătaie cu portocale. Tradiția a mai fost întreruptă în perioada celor două războaie mondiale, precum și în timpul pandemiei de COVID din 2021.

Bătaia cu legume din Germania

În Germania s-a desfășurat anual din 1998 festivalul bătăii cu legume la Berlin, mai exact, pe Podul Oberbaum, între districtele Friedrichshain și Kreuzberg.

De obicei, participanții aruncau nu doar cu legume și cu apă, dar și cu ouă, făină, fructe putrezite, zațul de cafea, hering înmuiat și chiar cu hârtie folosită.

La cea de-a zecea ediție, în 2008, Die Welt a raportat că au participat 800 de persoane. Autoritățile germane au pus capăt festivalului din 2022.

Războiul Făinii din Grecia

Războiul Făinii din Galaxidi presupune o luptă stradală anuală, haotică, în care sute de localnici și turiști își aruncă unii în alții cu saci de făină colorată.

Bătaia are loc în portul istoric vechi al orașului portuar Galaxidi, la aproximativ 200 de kilometri vest de Atena.

Festivalul are loc în fiecare an, de Lunea Curată sau Spolocania (Kathari Deftera), care marchează începutul oficial al postului creștin ortodox de 40 de zile.

Sursa Foto: Shutterstock/ Wikipedia Commons

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Emisarul Rusiei avertizează asupra riscului unui război accidental cu NATO: „Pericolul confruntării militare crește din cauza lipsei de dialog”
19:58
Emisarul Rusiei avertizează asupra riscului unui război accidental cu NATO: „Pericolul confruntării militare crește din cauza lipsei de dialog”
MILITAR Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei
19:50
Vladimir Putin cere contribuția fiecărui rus pentru victoria finală împotriva Ucrainei
CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
19:17
Liderul suprem al Iranului, nevăzut și neauzit de la începutul conflictului cu SUA. Khamenei, o enigmă pentru întreaga lume la 6 luni de război
CONTROVERSĂ „Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
19:11
„Blestemul mumiei” există și în era internetului. Rămășițe umane sunt vândute online, iar cercetătorii avertizează asupra riscurilor
TENSIUNI Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
18:13
Avertismentul dur al unui politolog american: „Kievul are toate motivele să tragă NATO într-un conflict cu Rusia”
FLASH NEWS UE alocă un ajutor de urgență de 2 milioane de euro pentru Nepal, după viiturile devastatoare de la granița cu Tibetul
18:06
UE alocă un ajutor de urgență de 2 milioane de euro pentru Nepal, după viiturile devastatoare de la granița cu Tibetul
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Cine mai poate opri omul lui Putin să câștige Franța. Expert: „Riscăm ca Europa de Est să fie abandonată”
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine i-a creat pe zei? Cum a apărut ideea de ființe supranaturale
EDITORIAL Ștefan Popescu: Vizita la Moscova a directorului CIA. America și Rusia își testează capacitatea de cooperare și compromis
21:38
Ștefan Popescu: Vizita la Moscova a directorului CIA. America și Rusia își testează capacitatea de cooperare și compromis
FLASH NEWS Trei scenarii după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Era încărcată cu 199 de containere și ar fi trebuit să ajungă în Turcia
20:51
Trei scenarii după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Era încărcată cu 199 de containere și ar fi trebuit să ajungă în Turcia
AUTO O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring
20:03
O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring
REACȚIE Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
19:37
Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
FLASH NEWS ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
19:27
ROMATSA, sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat
UPDATE Protestul pentru demisia lui Lucian Pahonțu s-a încheiat. S-au strâns câteva zeci de oameni. În ultima oră, forțele de ordine au fost mai numeroase decât protestatarii
19:25
Protestul pentru demisia lui Lucian Pahonțu s-a încheiat. S-au strâns câteva zeci de oameni. În ultima oră, forțele de ordine au fost mai numeroase decât protestatarii

Cele mai noi

Trimite acest link pe