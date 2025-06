🚨 Ion Cristoiu- Urmează săptămâna tăierilor și a taxelor/Ce ne-a pregătit Guvernul Bolojan?/”Ai aflat! cu Ionuț Cristache”

România are un aparat birocratic uriaș. Problema reducerii deficitului bugetar este și o chestiune de politică, de morală. Noi am îngrășat aparatul bugetar și am inventat tot felul de salarii și funcții ca să rezolvăm problemele kamarilei.

Puneam pe primul loc o scrisoare către Zelenski. De ce dăm bani Maiei Sandu și lui Zelenski?