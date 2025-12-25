Valentin Stan: Țoiu s-a dus în vizită la Rubio și ca răspuns americanii au retras trupe din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre vizita Oanei Țoiu la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre vizita Oanei Țoiu la Washington. Acesta a început prin a spune că Ministra de Externe s-a dus ca o miloagă acolo. Istoricul cataloghează acea întâlnire drept una forțată, lipsită de orice fel de agendă. Acesta revine la Nicușor Dan și sesizează că președintele își dorește o întâlnire pregătită și pusă la punct cu Trump.

Hai să îți arăt ceva să cazi de pe scaun. Micuțul, după ce îți arăt asta putem să plecăm acasă. Deci, fii atent! Mai ții minte că noi am discutat aici despre faimoasa vizită a Oanei Țoiu, în Statele Unite ale Americii? Unde a fost primită de micuțul Rubio… Mai că îmi vine să încep cu Rubio, dar stai să se mai strângă oameni. Și ai văzut, a stat ca miloaga pe acolo. Deci primiri forțate, vizite fără agendă. Ai văzut că Nicușor tot spune… Domnule, dar când faci vizita în Statele Unite ale Americii? Și explică și el, și consilierii lui, domnule, mai la anul, să o pregătim. Zice, stai, bă, că o pregătim noi, nu mă duc așa… Trebuie pregătită. Ai văzut Țoiu ce a pregătit-o… Ea s-a dus și ei au retras trupele. Știi ce a semnat cu Rubio, ceva? Acum, fii atent aici. Ți-am spus atunci că micuța avea Stația 3 (n.r. Antena 3 CNN) cu ea. Și exact asta, micuța cu părul vâlvoi, tot spunea acolo… Domnule, că e vizită, că primește Rubio, că nu știu ce, dar ei nu aveau agendă. Ăla nu le-a dat nicio agendă. Ăla s-a dus între pisoar și breakfast (n.r. mic dejun) și i-a primit…