Valentin Stan: Doctrina de securitate americană a tras după ea doctrina de securitate a NATO

Malina Maria Fulga
25 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat schimbarea abordării NATO cu privire la amenințarea rusească, aceasta fiind influențată de noua administrație americană. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că, odată cu trecerea de la administrația Biden la administrația Trump, și discursul NATO privitor la Rusia a fost schimbat. De la referirea la Rusia ca cea mai semnificativă și directă amenințare asupra securității țărilor partenere, Stan remarcă o schimbare de discurs, făcându-se referire la aceasta doar ca la o amenințare, odată cu instalarea administrației Trump în 2025.

Spune-mi și mie, cine minte, rușii sau Europa? Am făcut transferul la ruble, la dolari? Summitul NATO de la Madrid din 2022, cu fratele Biden: Federația Rusă reprezintă cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității aliaților și la adresa păcii și stabilității în zona euroatlantică.

Declarația summitului de la Haga, emisă de șefii de stat și de guvern NATO participanți la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. Asta e sub Trump, 25 iunie 2025. Adică de anul acesta: Uniți în fața amenințărilor și provocărilor de securitate profunde, în special amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității euroatlantice. Cea mai semnificativă și directă amenințare. Și aici este amenințarea doar. Deci, cea mai directă și mai semnificativă se transformă doar într-o amenințare. Fii atent aici. Asta e rezidual de la băieții lui Biden care încă mai scriau. Dar se schimbase paradigma.

