Valentin Stan: Doctrina de securitate americană a tras după ea doctrina de securitate a NATO

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat schimbarea abordării NATO cu privire la amenințarea rusească, aceasta fiind influențată de noua administrație americană. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că, odată cu trecerea de la administrația Biden la administrația Trump, și discursul NATO privitor la Rusia a fost schimbat. De la referirea la Rusia ca cea mai semnificativă și directă amenințare asupra securității țărilor partenere, Stan remarcă o schimbare de discurs, făcându-se referire la aceasta doar ca la o amenințare, odată cu instalarea administrației Trump în 2025.

Spune-mi și mie, cine minte, rușii sau Europa? Am făcut transferul la ruble, la dolari? Summitul NATO de la Madrid din 2022, cu fratele Biden: Federația Rusă reprezintă cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității aliaților și la adresa păcii și stabilității în zona euroatlantică.