Ion Cristoiu: „Anul 2025 a fost anul care ne-a dovedit că statul paralel există”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum anul 2025 a fost anul care a confirmat existența statului paralel. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Anul 2025 a fost anul verificării, anul care ne-a dovedit că statul paralel există. Cred că a fost anul care m-a convins că poporul român e un popor de carași. Că știi, carasul nu ține minte. Pentru că ăștia sunt în stare să repete aceeași chestie.”

