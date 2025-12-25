Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Anul 2025 a fost anul care ne-a dovedit că statul paralel există”

Ion Cristoiu: „Anul 2025 a fost anul care ne-a dovedit că statul paralel există"

25 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum anul 2025 a fost anul care a confirmat existența statului paralel. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Anul 2025 a fost anul verificării, anul care ne-a dovedit că statul paralel există. Cred că a fost anul care m-a convins că poporul român e un popor de carași. Că știi, carasul nu ține minte. Pentru că ăștia sunt în stare să repete aceeași chestie.

„Anul acesta, dacă mă întrebi, uite, mă bazez pe întrebarea ta. Cum am putea denumi anul? Anul 2025 a fost anul verificării, anul care ne-a dovedit că statul paralel există. Adică a fost un an unde… Mai bine zis, între cele două tururi, da, s-a repetat… Nu, nu, e greu de spus. Cred că a fost anul care m-a convins că poporul român e un popor de carași, că știi, carasul nu ține minte. Pentru că ăștia sunt în stare să repete aceeași chestie. Nu, dar fără…. Deci anul acesta… Nu, nici nu mai fac efort. Între cele două tururi s-a repetat din anul 2000, o chestiune pe care o știm pe de rost. Bă, da pe de rost, aceeași chestie cu fascismul, cu cutare lucru. Și ceea ce trebuia imediat după primul tur… Nu. Adică, este surprinzător că oamenii, românii… După asta o să discutăm diversiune cu justiția, dar e la fel, sunt aceleași butoane, aceiași, aceeași parte, același… Adică statul paralel există. Asta nu e discutabil, sunt de acord că există. Anul ăsta s-a văzut mai bine. S-a văzut că românii sunt și devin pe zi ce trece tot mai ușor de manipulat. Nici nu îți vine să crezi.”, a explicat jurnalistul.

