Donald Trump a vorbit la telefon cu copiii, în așteptarea lui Moș Crăciun: „Ce vreți să vă aducă Moșul?”

Președintele Trump a participat la apelurile NORAD de la Moș Crăciun. De altfel, în Ajunul Crăciunului, copiii și părinții din întreaga lume pot urmări, în timp real, traseul saniei lui Moș Crăciun, grație unei tradiții devenite deja celebră, coordonată de NORAD, Comandamentul Apărării Aerospațiale a Americii de Nord.

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, au fost într-o sesiune de telefoane cu copiii și părinții lor. Cei doi au vorbit cu cetățenii și i-au întrebat ce cadou le-ar plăcea să le aducă Moș Crăciun.

„Ce vrei de la Moș Crăciun?, Mamă, tu ce faci? Ai un copil grozav, țara noastră o duce extraordinar. Suntem într-o formă bună, Moșul va fi foarte bun și va veni la voi Moșul”, a spus Donald Trump unui copil și mamei lui, „Oamenii o iubesc pe Prima Doamnă, nu e cea mai bună Primă Doamnă? Aș putea face asta toată ziua (n.red. să vorbesc la telefon)”, a mai zis Donald Trump.

NORAD Tracks Santa, numit și NORAD Santa Tracker, este un program anual în care Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială își propune să-l urmărească pe Moș Crăciun în timp ce părăsește Polul Nord și călătorește în jurul lumii în misiunea sa de a livra cadouri copiilor în Ajunul Crăciunului. Programul începe pe 1 decembrie, dar urmărirea propriu-zisă a lui Moș Crăciun începe anual la miezul nopții, pe 24 decembrie. Este o funcție de informare comunitară a NORAD și se desfășoară anual din 1955.

Autorul recomandă:

Poza de Crăciun a lui Donald și Melania Trump provoacă stupoare pe rețelele sociale: „Parcă merg la înmormântare”