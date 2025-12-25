Mii de turiști au umplut, până la refuz, una dintre cele mai faimoase plaje din Australia în ziua de Crăciun. Cei dornici să petreacă Sărbătorile la malul mării au dansat și s-au distrat, îmbrăcați în costume de baie și căciulițe de Moș Crăciun.

Scene uluitoare s-au desfășurat pe plaja Coogee din suburbiile estice ale orașului Sydney. Petrecăreții, în majoritate tineri, veniți din toate colțurile Asutraliei, și nu numai, au umplut țărmurile celebrei plaje pentru a sărbători Crăciunul.

Toți erau îmbrăcați în ținute sumare, iar accesoriile nelipsite erau căciulițele de Moș Crăciun, bentițele cu reni sau costumele de baie roșii.

Vremea înorată și mai rece, ca de obicei, nu i-a descurajat pe tinerii dornici să petreacă un Crăciun netradițional pe plaja Coogee.

În ziua de Crăciun, temperaturile au ajuns la 24 de grade, după ce, în săptămâna precedentă valorile termice au scăzut cu 10 grade.

Plaja Coogee, un magnet pentru turiști în perioada Sărbătorilor de iarnă

Oamenii au luat cu asalt plaja, iar imaginile surprinse pe rețelele de socializare arată cum zona era atât de aglomerată, încât nu se mai vedea nici măcar o fâșie de nisip.

Turiștii au dansat, s-au pozat alături de prieteni și au petrecut un Crăciun, ca în miez de vară.

Paja Coogee este cunoscută drept un magnet pentru turiștii britanici și irlandezi. Scenele aglomerate au fost într-un contrast puternic cu plajele mai la nord, cum ar fi Bondi și Bronte, care au înregistrat un număr mai mic de turiști.

La Bondi, unii vizitatori de plajă au profitat de vremea mai răcoroasă purtând costume Moș Crăciun, cu bărbi albe, în timp ce alții au preferat să se rezume doar la o pereche de pantaloni scurți roșii.

