În cea mai recentă ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat pe tema mult discutatei reforme a magistraților. Președintele interimar al PSD a clarificat poziția formațiunii sale politice, în cadrul coaliției de patru partide aflată la guvernare, pe această temă care a stârnit multă rumoare în spațiul public.

Chestionat în legătură cu poziția social-democraților față de reforma din justiție și diminuarea pensiilor magistraților, alături de reducerea vârstei de pensionare, liderul PSD a evitat să dea un răspuns explicit. Totuși, Grindeanu a dat de înțeles că social-democrații susțin, în principiu, legea care a declanșat un val de proteste în rândul magistraților. Așa cum se știe, aceștia au blocat orice activitate în justiție, amenințând că greva va continua dacă nu se renunță la prevederile noii legi.

PSD susține reforma pensiilor magistraților

„Având în vedere că suntem titulari la Ministerul Justiției, ținând cont că propunerea a venit de la Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, unde titulari sunt miniștrii PSD, ținând cont de propunerile și liniile premierului, în mare trasate de premier, cred că suntem și nu putem fi acuzați că nu suntem parte a acestui demers, fiind totuși o asumare a Guvernului, din care PSD face parte”.

Pe aceeași temă, fostul premier a punctat că partidul pe care îl reprezintă era de acord, în principiu, cu perioada de prelungire de la 10 la 15 ani a vârstei de pensionare a judecătorilor. În prezent, aceștia se pot pensiona dacă au minim 25 de ani vechime, astfel încât pensionarea magistraților la nici 50 de ani a devenit un veritabil fenomen.

„Într-un final, că așa e constituțional, aparține (n.r. – decizia) primului-ministru. Noi am fi fost de acord cu această propunere, care nu a venit neapărat din partea președintelui, am văzut că a venit și din partea structurilor asociative”, a conchis Grindeanu.

Urmăriți aici emisiunea integrală.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Sorin Grindeanu: „Reforma administrației nu înseamnă CONCEDIERI”