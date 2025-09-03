Prima pagină » Video » Sprijină PSD actuala reformă din justiție? Sorin Grindeanu: Nu putem fi acuzați că… VIDEO

Sprijină PSD actuala reformă din justiție? Sorin Grindeanu: Nu putem fi acuzați că… VIDEO

03 sept. 2025, 16:30, Video
Sprijină PSD actuala reformă din justiție? Sorin Grindeanu: Nu putem fi acuzați că... VIDEO

În cea mai recentă ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat pe tema mult discutatei reforme a magistraților. Președintele interimar al PSD a clarificat poziția formațiunii sale politice, în cadrul coaliției de patru partide aflată la guvernare, pe această temă care a stârnit multă rumoare în spațiul public.

Chestionat în legătură cu poziția social-democraților față de reforma din justiție și diminuarea pensiilor magistraților, alături de reducerea vârstei de pensionare, liderul PSD a evitat să dea un răspuns explicit. Totuși, Grindeanu a dat de înțeles că social-democrații susțin, în principiu, legea care a declanșat un val de proteste în rândul magistraților. Așa cum se știe, aceștia au blocat orice activitate în justiție, amenințând că greva va continua dacă nu se renunță la prevederile noii legi.

PSD susține reforma pensiilor magistraților

„Având în vedere că suntem titulari la Ministerul Justiției, ținând cont că propunerea a venit de la Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, unde titulari sunt miniștrii PSD, ținând cont de propunerile și liniile premierului, în mare trasate de premier, cred că suntem și nu putem fi acuzați că nu suntem parte a acestui demers, fiind totuși o asumare a Guvernului, din care PSD face parte”.

Pe aceeași temă, fostul premier a punctat că partidul pe care îl reprezintă era de acord, în principiu, cu perioada de prelungire de la 10 la 15 ani a vârstei de pensionare a judecătorilor. În prezent, aceștia se pot pensiona dacă au minim 25 de ani vechime, astfel încât pensionarea magistraților la nici 50 de ani a devenit un veritabil fenomen.

„Într-un final, că așa e constituțional, aparține (n.r. – decizia) primului-ministru. Noi am fi fost de acord cu această propunere, care nu a venit neapărat din partea președintelui, am văzut că a venit și din partea structurilor asociative”, a conchis Grindeanu.

Urmăriți aici emisiunea integrală.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Sorin Grindeanu: „Reforma administrației nu înseamnă CONCEDIERI”

Citește și

VIDEO Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat”
16:27
Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat”
VIDEO Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”
16:17
Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus”
VIDEO Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate”
16:00
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate”
POLITICĂ Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”
15:33
Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”
VIDEO Cum vede Nicușor Dan colaborarea din interiorul COALIȚIEI: „Funcţionează şi merge înainte”
15:25
Cum vede Nicușor Dan colaborarea din interiorul COALIȚIEI: „Funcţionează şi merge înainte”
VIDEO Sorin Grindeanu explică relația „GREA” cu USR-iștii: „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare”
15:17
Sorin Grindeanu explică relația „GREA” cu USR-iștii: „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare”
Mediafax
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
Antena 3
Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Rechinii, specie care există pe acest Pământ de peste 400 de milioane de ani, încep să aibă probleme cu dinții