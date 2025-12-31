Prima pagină » Video » Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit

Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit

Oana Zvobodă
31 dec. 2025, 16:17, Video

Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au observat comportamentul suspect al bărbatului pe care l-au auzit spunând: „Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc!”. Acesta a fost interceptat, iar în urma controlului au fost găsite materiale pirotehnice din categoriile interzise de lege.

Jandarmeria Română a explicat, într-o postare pe Facebook, pericolul la care se expun oamenii atunci când folosesc materiale pirotehnice interzise.

„Astăzi, în zona unui centru comercial din Capitală, colegii noștri au descoperit că o geantă de livrare nu
ascundea meniul zilei, ci… „o porție” de materiale pirotehnice. Ce le-a atras atenția jandarmilor?

O replică a comerciantului: „Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc!”.

Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege.

Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracție. Ele reprezintă un risc real și un pericol pentru sănătate voastră și a celor din jur.

Bucurați-vă de sărbători în siguranță”, se arată în postarea Jandarmeriei Române de pe Facebook.

