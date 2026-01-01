Războiul dronelor continuă tot mai aproape de România. Ruşii au atacat iar porturile de la Dunăre ale Ucrainei, în prima zi a Anului Nou

A avut loc un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, joi, 1 ianuarie. Forțele ruse au acţionat asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.

Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

La ora 10.17, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

Starea de alertă a încetat la ora 11.00 şi nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, transmit cei de la Ministerul Apărării Naţionale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk

După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat