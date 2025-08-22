Avertizare de vreme severă: ANM a anunțat că instabilitatea atmosferică se menține în cea mai mare parte a regiunii Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

ANM a transmis că sunt șanse mari de averse torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 50-70 de km/oră, precum și grindină de dimensiuni mici și medii pe arii strânse (1-3 cm).

Avertizare de vreme severă în țară

Cantitățile de apă vor fi de circa 20-30 de litri/mp și izolat de peste 40-50 litri/mp. În restul țării, raportează ANM, vor fi înnorări în Maramureș, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, iar vântul va sufla moderat.

În sudul Banatului și Olteniei, precum și în zona montană, vântul va fi intensificat, cu rafale de 45-55 km/oră la altitudine mică și 70 de km/oră la altitudine mare. Temperaturile minime vor fi între 10 și 18 grade Celsius. În cea de-a doua parte a nopții, izolat, vor fi condiții de ceață.

Vremea în București

În București, cerul va fi variabil și vântul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 16 și 18 grade Celsius.

Cod Galben de instabilitate atmosferică în estul și sudul țării

În intervalul 22 august, ora 12 – 22 august, ora 21, sunt anunțate fenomene de instabilitate atmosferică în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/oră. În regiunile sudice, vântul ar putea bate temporar cu peste 80 km/oră. Sunt posibile grindină în arii restrânse.

Cantitățile de apă sunt estimate a fi între 20 și 30 de litri/metri pătrați și izolat de peste 40-50 de litri/metri pătrați.

Cod Portocaliu în sud-vestul și centrul țării

Pe 22 august, în intervalul orelor 14-21, sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată de Cod Portocaliu și averse importante cantitativ. Sunt vizate județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și zona montană.

Vor avea loc averse, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt cu peste 50-70 de km/oră și grindină de dimensiuni medii (3-4 cm). Cantitățile de apă vor fi de peste 40-50 litri/mp și izolat de peste 60 litri/mp.

A fost emis și Cod Portocaliu de vijelii puternice în județele Mehedinți, Dolj, Teleorman și Giurgiu. Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei, sunt prognozate vilejii puternice cu viteze de 80-90 km/oră.

