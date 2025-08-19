ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în următoarele patru săptămâni, temperaturile vor fi mai mici decât cele normale în această perioadă în aproape toată țara.

În unele zone din România vor fi precipitații.

Cum va fi vremea până la 15 septembrie 2025

Potrivit ANM, până la 25 august, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale și nordice, ușor deficitar în vest, sud-vest și nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 25 august – 1 septembrie, cu excepția extremității de sud-vest a țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul și centrul teritoriului. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 1 – 8 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

În săptămâna 8 – 15 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vestul, centrul și sudul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, a precizat ANM.

