Cod galben de ploi în București. ANM: Prognoza specială, valabilă până luni dimineață

Cerul va avea înnorări și va ploua însemnat cantitativ (20…30 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, avertizează meteorologii ANM.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6…7 grade.

În intervalul 29 martie, ora 10 – 30 martie, ora 10, pentrumunicipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

