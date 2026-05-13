Meteorologii Accuweather anunță o lună iunie cum nu prea a mai fost în România. Temperaturi anormale în București

În ultimii ani, luna iunie a fost una caniculară, cu temperaturi de peste 35 de grade.

Iunie 2026 va fi una cu totul deosebită, avertizează meteorologii Accuweather.

Temperaturile sunt mult sub media ultimilor ani și acest fenomen este resimțit de toți românii.

Nu doar că nu există nicio zi de caniculă cu peste 35 de grade, dar nu vai fi nicio zi în care maxima zilei să atingă 30 de grade.

Istoria temperaturilor în luna iunie

Conform rapoartelor oficiale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luna iunie a înregistrat următoarele valori medii la nivel național:

Iunie 2025: Temperatura medie pe țară a fost de 22,1 °C, cu 2,1 °C mai mare decât media climatologică. Valorile maxime de temperatură medie s-au înregistrat la Calafat (25,0 °C).

Iunie 2024: A fost declarată cea mai caldă lună iunie din istoria măsurătorilor ANM. Media pe țară a atins 23,1 °C, iar cele mai mari temperaturi medii zonale s-au înregistrat la București-Filaret și Zimnicea (26,4 °C).

Iunie 2023: O lună relativ mai moderată, cu o medie de 16 °C pe țară. Mediile de temperatură au atins 22,5 °C la București-Filaret și doar 5,0 °C pe Vârful Omu.

Iunie 2022: Temperaturile medii s-au încadrat între 5,6 °C (Vf. Omu) și 23,9 °C (Drobeta-Turnu Severin).

Iunie 2021: Media a oscilat de la 4,4 °C (Vf. Omu) până la un maxim de 23,2 °C înregistrat la Timișoara.

Când a fost stabilită maxima absolută în iunie

Potrivit datelor climatice existente, au existat discrepanțe majore între perioadele caniculare și cele foarte reci.

Astfel, maxima absolută a fost înregistrată în 29 iunie 1938, la Oravița: 42 grade Celsius! Valori similare de top s-au înregistrat și în valul de caniculă din 26 iunie 2007.

Minima absolută în iunie a fost înregistrată în 16 iunie 1939, la stația meteo de pe Vf. Omu: minus 12 grade.

O istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

