Cod galben de ploi și ninsori. ANM: Jumătate din România este vizată.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de ploi și ninsori.

Meteorologii ANM avertizează că jumătate din țară este vizată de avertizarea valabilă până luni dimineață.

Avertizarea va fi în vigoare până luni, la ora 10.00.

ANM precizează că este vorba de precipitații însemnate cantitativ, iar la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, va fi strat de zăpadă și viscol.

Prognoza ANM

„În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp”, a transmis ANM.

Meteorologii ANM avertizează totodată că, temporar, vor exista intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h.

