Meteorologii EaseWeather anunță prima temperatură de 40 de grade în România. Pe ce dată vine canicula în București și în celelalte orașe.

Nu vom avea parte de nicio vară caniculară precum cele din ultimii doi ani.

Vor exista, însă, episoade de caniculă.

Cea mai mare temperatură, de 40 de grade, va fi la București, pe data de 16 iulie 2026.

Tot în luna iulie vom avea câteva zile cu ploi în Capitală, avertizează meteorologii EaseWeather.

Când vine vara în România, de fapt

Am întrebat inteligența artificială cum va fi vremea în această vară și răspunsul a fost clar.

Vara anului 2026 în România va fi una mai caldă decât ne-am obișnuit, cu episoade caniculare și secetă, o veste bună pentru turiști, dar proastă pentru fermieri.

Iunie va avea un debut moderat, cu 25 – 29 de grade Celsius în cele mai multe regiuni.

Vom avea și precipitații, cu ploi torențiale și descărcări electrice, mai ales la munte și în vestul țării.

La București, primele temperaturi de 30 de grade vor „debuta” la sfârșitul lunii iunie.

Iulie și August

Vârful căldurii va fi în iulie și august, cu caniculă și temperaturi de peste 35 grade, mai ales la câmpie și în S-E României.

Disconfortul termic va fi evident, cu un indice temperatură-umezeală care va depăși pragul critic de 80 unități.

Căldura va fi sufocantă, pe alocuri, deci trebuie să ne luăm măsuri de siguranță.

România va înregistra și fenomene extreme, precum furtuni violente, pe arii restrânse, vijelii și grindină, dar și răcoriri temporare.

Diferențe meteo „de la cer la pământ”

În timp ce Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova (S și E) vor fi cele mai fierbinți regiuni, cu iz tropical, Transilvania, Banat și Crișana (Centru și V) vor avea climă moderată.

Pe litoral vremea va fi numai bună pentru plajă, cu brize care vor face temperaturile ridicate mai ușor de suportat pentru turiști, spun meteorologii.

