Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri

Furtuni puternice au făcut prăpăd, marți, în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină în mai multe zone din Gorj, iar în Ialomița și Prahova vântul a bătut cu putere și a plouat torențial. Acoperișul unui bloc din Focșani a fost smuls de vânt și împrăștiat pe două străzi. Construcția a căzut peste mai multe case și mașini.

De altfel, aproape toată țara se află sub cod galben de furtună, valabil până la ora 22.

În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă.

Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50-60 km/h și izolat de 70-90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de 30-40 l/mp, transmite ANM.

