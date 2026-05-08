Cum va fi vremea vineri, 8 mai 2026. ANM anunță în ce regiuni se întorc ploile

Administrația Națională de Meteorologie anunță cum va fi vremea vineri, 8 mai 2026. În mare parte din țară, temperaturile vor rămâne ridicate, dar în unele regiuni se întorc ploile. Vor fi precipitații la munte, în Transilvania, Moldova și Dealurile Munteniei.

De asemenea, sunt așteptate averse și în alte zone din țară.

Vremea Transilvania și Moldova

Vor fi temperaturi care depășesc valorile normale în majoritatea zonelor. În nordul Moldovei și în Bucovina apar, însă, ploile torențiale, cu peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. ANM anunță tunete, fulgere și posibile căderi de grindină.

Temperaturile se vor situa între 19 grade la Suceava și 25 de grade la Bacău.

Vremea va fi aproape identică și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, cu înnorări și ploi. Soarele își face apariția printre nori, iar temperaturile vor ajunge la 23 de grade Celsius. De asemenea, va ploua și în ținuturile vestice, iar în zonele de munte se pot strânge cantități mai importante de apă.

La Alba Iulia sunt anunțate 25 de grade.

Vremea în Oltenia și Muntenia

Și în Oltenia va plua, mai ales în zonele de deal si munte. În rest, atmosfera va fi plăcută, însă spre seară și la noapte aversele vor cuprinde aproape toate zonele.

La amiază vor fi 27 de grade la Râmnicu Vâlcea și 26 la Giurgiu.

În București, meteorologii anunță o vreme caldă, cu 26 de grade după prânz. Spre seară și la noapte sunt șanse să plouă.

ANM anticipează vreme caldă și în weekend, cu 25 de grade sâmbătă, dar instabilitate persistentă. Seara va aduce averse, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Duminică va continua vremea schimbătoare – ploi slabe în București, cu fenomene electrice. Vremea se va răci ușor, din cauza vântului care va bate.

De luni, temperaturile încep să crească și trec, iar, de 25 de grade.

