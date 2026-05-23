După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Starea meteo în România. Ziua de sâmbătă, 23 mai 2026, va fi marcată de ploi îndeosebi în partea de sud a țării. În rest, vremea se va menține plăcută. Altfel, după episodul de furtuni, vine un val de aer fierbinte peste România. Meteorologul de serviciu al ANM a explicat, pentru Gândul, cum va fi vremea zilele următoare. Datele se află mai jos.

În cursul acestei zile, 23 mai, în zona sudică a României vor fi înregistrate precipitații. Vremea se va menține plăcută în majoritatea județelor din țară, duminică, 24 mai, și nu va ploua. Altfel, vor urma zile în care temperaturile vor crește în termometre.

„Scăpam de ploi, astăzi mai plouă în partea de sud a României, în rest va fi soare. Duminică, în sud-vest, în Oltenia și vestul Munteniei, vremea va fi plăcută, nu va ploua”, a spus meteorologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

Starea meteo în România: Temperaturi de 30-31 de grade Celsius, săptămâna viitoare

Începând de săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar temperaturile din termometre vor atinge chiar și 30-31 de grade Celsius. Valorile termice vor fi mai ridicate îndeosebi marți și miercuri, 26 și 27 mai 2026. Vor fi înregistrate și ploi izolate, locale. Vara, însă, pare că și-ar intra în grații în ultima săptămână a lunii mai 2026.

„Luni și marți (n.r. 25 și 26 mai) vremea va fi frumoasă, caldă, se vor înregistra ploi locale. Vor fi 30-31 de grade Celsius, marți și miercuri, o vreme de vară, cu ploi izolate.

Vremea se îndreaptă, ploile se răresc și săptâmana viitoare va fi o vreme autentică de vară”, a mai transmis meteorologul de serviciu al ANM, pentru Gândul.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Gandul/Shutterstock