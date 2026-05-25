Un șofer cu permisul anulat a intrat violent cu mașina într-un garaj din Rebrișoara. Care este starea victimelor

Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață în localitatea Rebrișoara, unde un autoturism în care se aflau doi tineri a lovit puternic un garaj situat pe marginea drumului.

Update: Imagini surprinse de o cameră de supraveghere în momentul accidentului din Rebrișoara.

Update: Printre răniți se află și șoferul, un bărbat de 30 de ani, al cărui permis de conducere era anulat. În urma accidentului, atât acesta, cât și o femeie de 29 de ani, pasageră în autoturism, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, astfel că i-au fost recoltate probe biologice. Verificările efectuate de polițiști au arătat că bărbatul avea anulat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

„Astăzi, 25 mai, poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier în localitatea Rebrişoara. Din primele date, un bărbat de 30 de ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 17 D, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un gard metalic. Ulterior, din impact, a fost proiectat în garajul unui imobil„, anunţă IPJ Bistriţa Năsăud.

Știre inițială

Impact violent pe marginea șoselei

Potrivit primelor informații, mașina ar fi părăsit partea carosabilă înainte de a se izbi de construcție. În urma impactului au rezultat două victime, dintre care una a rămas încarcerată.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, inclusiv descarcerarea și terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj SAJ tip B2.

Echipajele au găsit două victime, un bărbat și o femeie.

Bărbatul a fost găsit încarcerat și a fost extras de pompierii militari, fiind preluat de echipajele medicale pentru stabilizare. Acesta era conștient, dar prezenta multiple traumatisme.

Femeia era conștientă și stabilă, cu leziuni ușoare, fiind transportată la UPU SMURD Bistrița.

Victimele au fost transportate la spital

După stabilizare, și bărbatul a fost transportat la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale. Intervenția echipajelor este în desfășurare, iar circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite.

