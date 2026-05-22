ANM anunță că vremea se schimbă brusc. A fost emis cod galben de vânt puternic și ceață densă. Zonele aflate sub atenționare

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineață, 22 mai, o serie de avertizări nowcasting și atenționări de tip cod galben. În mai multe regiuni din țară sunt așteptate fenomene meteo periculoase.

Meteorologii vorbesc despre intensificări puternice ale vântului în Moldova și nord-estul Munteniei.

Cum va fi vremea în Moldova

De asemenea, este așteptată ceață densă în județul Hunedoara, unde vizibilitatea scade periculos pe mai multe drumuri.

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă pentru ziua de vineri, 22 mai, între orele 06:00 și 21:00.

În Moldova și în nord-estul Munteniei sunt anunțate intensificări ale vântului, cu rafale care vor atinge viteze de 50–65 km/h. Meteorologii avertizează că vântul puternic poate provoca probleme în trafic, mai ales în zonele deschise și pe drumurile naționale și europene.

Tot de la ANM vine și o avertizare nowcasting cod galben pentru județul Hunedoara, valabilă în dimineața zilei de 22 mai. Sunt afectate municipiul Deva și mai multe localități din zonă, inclusiv Brad, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș și Vețel. Meteorologii anunță ceață densă care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Condițiile meteo pot favoriza producerea accidentelor rutiere, în special pe drumurile intens circulate din județ.

