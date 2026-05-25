Doina Pană, noi acuzații privind otrăvirea cu mercur: „Numai tu ai putut să mă otrăvești". Ce spune despre Schweighofer și mafia lemnului

Doina Pană a povestit, duminică seara, în emisiunea „Ora de foc” de la Antena 3 CNN, cum a ajuns să fie intoxicată cu mercur, susținând că totul ar avea legătură cu deciziile luate în perioada în care conducea Ministerul Apelor și Pădurilor.

Fostul ministru a afirmat că a deranjat interese importante din industria lemnului, după ce a încercat să blocheze mecanismele prin care se făceau tăieri ilegale și transporturi de lemn.

„Numai tu ai putut să mă otrăvești”

Doina Pană a povestit că suspiciunile sale s-au îndreptat imediat către un colaborator apropiat, după ce a primit rezultatele analizelor care indicau intoxicația cu mercur.

Potrivit acesteia, respectivul colaborator îi pregătea zilnic suc proaspăt la minister, după ce îi propusese să renunțe la sucul făcut acasă.

„Vă mărturisesc că mai mult a fost comoditatea”, a spus fostul ministru.

Ea a relatat că, în momentul în care profesorul Macovei a sunat-o pentru a-i comunica rezultatele analizelor, bărbatul respectiv se afla chiar în biroul său.

„Atunci nu m-am putut gândi decât la suc și am spus: «Numai tu ai putut». Și n-a răspuns nimic”, a declarat Doina Pană.

Fostul ministru susține că otrăvirea ar fi fost „programată”

Doina Pană a afirmat că nu ar fi fost vorba despre o singură doză de mercur, ci despre o acțiune repetată, desfășurată în timp.

”Ce pot să vă spun cu certitudine este că nu mi s-a pus o singură doză, încât să mi se facă imediat rău, a fost ceva programat”, declara anterior fostul ministru.

Aceasta a amintit și faptul că, în 2021, o expertiză ar fi confirmat intoxicația cu mercur.

„Am iritat foarte tare prin măsurile pe care le-am luat”

Fostul ministru a legat întreaga situație de perioada în care a revenit la conducerea Ministerului Apelor și Pădurilor, în 2017, după ce mai ocupase aceeași funcție și în 2014.

Potrivit acesteia, la momentul respectiv „se ajunsese la un nivel uriaș cu devalizarea din păduri”, iar măsurile adoptate au afectat direct interesele din industria exploatărilor forestiere.

„Am iritat foarte tare prin măsurile pe care le-am luat în 2014 și în 2017. Bineînțeles că am apucat să deblochez ceva ce se blocase intenționat. Părerea mea”, a afirmat Doina Pană.

Fostul ministru a vorbit și despre modificările aduse legislației privind contravențiile silvice, care permiteau confiscarea vehiculelor folosite pentru transportul lemnului tăiat ilegal.

„I-am luat din toate direcțiile”, a spus aceasta.

Ce companie a menționat Doina Pană

În cadrul emisiunii, Doina Pană a făcut referire și la Schweighofer, companie care între timp și-a schimbat numele, afirmând că măsurile luate de minister ar fi produs pierderi importante firmei. Ea a susținut că societatea și-ar fi construit capacități mari de producție bazându-se pe accesul la lemnul din România, însă a precizat că nu acuză direct compania de implicare în otrăvirea sa.

„Nu, nu acuz direct pe nimeni, dar nu pot să nu-i bănuiesc, pentru că au avut cele mai mari daune”, a afirmat fostul ministru.

