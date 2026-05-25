Planul lui Mark Rutte, blocat de cinci puteri din NATO, în frunte cu Marea Britanie și Franța. Ce erau obligate statele membre să facă pentru Ucraina

Cinci puteri din NATO, în frunte cu Marea Britanie și Franța, au blocat un plan pregătit de Mark Rutte prin care statele membre erau obligate să contribuie fiecare cu 0,25% din PIB la înarmarea Ucrainei. Potrivit The Telegraph, care citează o sursă din cadrul Alianței Nord-Atlantice, mai multe țări s-au opus acestui demers.

Dar, anterior dezvăluirilor din publicația engleză, chiar secretarul general al NATO le-a spus reporterilor că propunerea sa va fi respinsă, cel mai probabil.

„Nu sunt foarte încântați”

„Nu cred că această propunere va fi acceptată, deoarece există o opoziție puternică împotriva acestei cote fixe de 0,25%”, a spus Rutte. Sursa respectivă a confirmat informația pentru The Telegraph: „Nu sunt foarte încântați de această idee”.

Mark Rutte nu a numit statele membre care blochează propunerea, dar jurnaliștii au aflat că se opun Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania.

Vestea blocării unui nou plan de miliarde pentru Ucraina a venit la scurt timp după relaxarea sancțiunilor britanice impuse petrolului rusesc. Mulți au afirmat că demersul Londrei este o lovitură încasată, ținând cont că Regatul Unit a fost unul dintre cei mai fideli parteneri ai Ucrainei.

La 19 mai, Marea Britanie a luat prin surprindere comunitatea internațională eliberând discret o licență temporară care permite importul de motorină și combustibil pentru avioane obținute din petrol rusesc. Condiția pusă: „produsele să fi fost prelucrate într-o țară terță”. De asemenea, Executivul a acordat o licență care permite transportul maritim și livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) de la terminalele rusești Sakhalin-2 sau Yamal LNG.

Londra nu a oferit niciun fel de explicații suplimentare pentru gestul său.

Franța conduce „Coaliția celor dispuși”

În cazul Franței, respingerea planului de cheltuieli pentru Ucraina îi subminează statutul de campion al luptei Kievului împotriva Moscovei. Parisul împarte cu Londra conducerea asupra așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, aliați care caută o formulă prin care să ofere garanții de securitate pe termen lung Ucrainei.

Potrivit sursei ziarului The Telegraph, sunt șapte state membre NATO care susțin planul lui Mark Rutte. Se pare că fiecare dintre acestea cheltuiesc, deja, peste 0,25% din PIB-ul lor pentru înarmarea Ucrainei. Rămâne de văzut care va fi și poziția SUA, vocea autoritară din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

