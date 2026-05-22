Unde ne ascundem de ploaie weekendul acesta. Cod galben în România

Se anunță un weekend cu vreme mohorâtă și ploi în România. Meteorologii anunță, cel puțin pentru ziua de sâmbătă, averse însoțite de descărcări electrice.

Astăzi, în București, spre exemplu, sunt anunțate furtuni și descărcări electrice. Maxima zilei este de 23 de grade C, iar cantitatea de precipitații va fi de 7 L/m².

Meteorologii ANM au emis și o prgnoză meteo specială pentru Capitală. Astfel, până mâine, la ora 9:00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (10…15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

Până mâine, la ora 21:00, cerul va avea înnorări temporar accentuate și cu probabilitate mai mare după-amiaza și seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, îndeosebi în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul a 24 de grade.

Așadar, sâmbătă sunt anunțate ploi în București și Alexandria, inclusive în a doua zi de weekend. Un weekend fără ploi va fi însă în orașe precum Alba-Iulia, Arad, vor fi temperaturi Max:28˚ – Min:12˚, cer mai mult însorit. În aceste orașe, ne putem „ascunde” de ploaie.

Nici în Bacău nu sunt ploi, în acest weekend, iar temperaturile se vor încadra între: Max:23˚ – Min:13˚. La Baia Mare, se anunță un cer parțial noros, dar cer însorit dumunică. În Bistrița, cer mai mult însorit în weekend, în Botoșani- cer mai mult noros, dar nu sunt anunțate ploi, iar la Brăila va ploua sâmbătă, dar duminică se va însenina.

Pentru cei care vor să dea o fugă până la munte în acest weekend, la Brașov sunt anunțate ploi cu descărcări electrice sâmbătă, iar duminică, cerul va fi mai mult însorit, cu maxime de până la 23 de grade C. Cei care se gândesc la mare, la Constanța va ploua în prima zi de weekend și vor fi descărcări electrice, dar vremea se va ameliora duminică. Cerul va fi parțial noros, în a doua zi de weekend, dar se anunță temperaturi de 24 de grade C.

ANM – Informare meteorologică

ANM a emis o informare meteorologică valabilă până sâmbătă, 23 mai 2026, ora 21:00. Va fi cod galben de ploi. Fenomenele vizate sunt de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

„În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h”, se arată în avertizare.

