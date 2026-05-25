O nouă avarie la Termocentrala Turceni. Ce se întâmplă cu energia pe cărbune după încă un blocaj la Complexul Oltenia

O nouă avarie a fost înregistrată la Complexul Energetic Oltenia, după ce Grupul energetic nr. 5 de la SE Turceni s-a defectat în cursul zilei de ieri, anunță Gorjeanul.

În aceste condiții, producția de energie pe cărbune a scăzut semnificativ, iar duminică, în jurul prânzului, în Sistemul Energetic Național erau livrați doar 199 MW. Ulterior, producția a urcat ușor, depășind cu puțin pragul de 200 MW.

După defectarea grupului de la Turceni, Complexul Energetic Oltenia a continuat să funcționeze doar cu un grup energetic de la Termocentrala Rovinari.

Situația apare în contextul în care autoritățile și compania pregăteau punerea în funcțiune a celui de-al doilea grup de la Rovinari.

Consumul de energie electrică a fost însă unul redus. Spre după-amiază, acesta ajunsese la 2.959 MW, în timp ce producția națională era de aproximativ 4.142 MW, în jurul orei 15:00.

Probleme repetate la Turceni

Nu este prima avarie majoră produsă în ultima perioadă la Termocentrala Turceni. Un incident similar a avut loc și pe 26 aprilie, când grupul energetic a fost oprit din cauza unor probleme tehnice.

La acel moment, nu s-a mai putut realiza închiderea etanșă la instalația de desulfurare, ceea ce a dus la oprirea singurului grup aflat atunci în funcțiune și la o scădere bruscă a producției.

Un grup energetic a fost scos definitiv din operare

Sursa citată menționează că problemele din sistem vin și în contextul în care, pe 27 martie 2026, ANRE a retras licența Grupului energetic 4, cu o capacitate de 285 MW, și a decis scoaterea definitivă din exploatare a acestuia. Măsura a fost luată în baza angajamentelor asumate de România prin PNRR.

