O masă de AER RECE din zona polară va traversa România. Temperaturile vor scădea chiar și cu 10° Celsius, în următoarele zile

Temperaturile vor scădea chiar și cu 10°Celsius, în următoarele zile, din cauza unei mase de aer rece din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediterană se apropie de România și ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic. În plus, experții spun că iarna ar putea fi mai rece decât de obicei, cu episoade de ninsoare abundentă.



Astfel, vara prelungită de care ne-am bucurat în ultimele săptămâni s-a terminat, potrivit meteorologilor. De altfel, temperaturile au început să scadă, iar joi, în zona Moldovei, nu vom avea mai mult de 11°C, potrivit Știrilor Pro TV.

Vremea va continua să se răcească, iar la sfârșitul săptămânii și începutul săptămânii viitoare nu vom avea mai mult de 11°, ceea ce înseamnă temperaturi mai mici decât mediile acestei perioade. În același timp, în țara noastră va intra și un ciclon mediteranean, care va aduce vânt puternic și ploi abundente.

Ciclonul va intra în zona de vest a țării și va ieși rapid. Experții europeni de la AccuWeather urmăresc și vortexul polar, un ciclon de aer rece care se formează deasupra Polului Nord, de obicei toamna, și care joacă un rol esențial în stabilirea prognozei pentru iarnă.

Atunci când vortexul este puternic, aerul rece rămâne în zonele polare și protejează zonele temperate. Atunci când este slab, aerul rece pătrunde în zonele de sud, ceea ce înseamnă o iarnă mai severă în Europa.

Potrivit meteorologilor, anul acesta vortexul este slab și ne putem aștepta la o iarnă mai grea, cu ninsori abundente.

Sursa FOTO – Caracter ilustrativ: Facebook