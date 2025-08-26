Prima pagină » Vremea » VREMEA în România la sfârșit de august. Temperaturile, în scădere în trei regiuni ale țării. Prognoza meteo pentru prima lună de toamnă din 2025

Denis Andrei
26 aug. 2025, 09:35, Vremea
Foto: Profimedia images

Vremea continuă să se răcească în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru prima lună de toamnă de toamnă, AMN anticipează că primele trei săptămâni din septembrie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie.

Meteorologii anunță că sfârșitul lunii august va aduce temperaturi ușor mai scăzute decât cele normale în sud, est și centru, însă primele trei săptămâni de toamnă din 2025 vor fi caracterizate de temperaturi peste medie și precipitații în general normale.

Săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025

Temperaturile vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă, posibil ușor mai scăzute local în sud, est și centru. Cantitatea de precipitații va fi deficitară la nivelul întregii țări.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025

Temperaturile medii vor depăși valorile normale, în special în regiunile sudice. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest și apropiate de normal în restul țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât media perioadei, în special în sud și sud-vest. Regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în jumătatea vestică a României.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 15 – 22 septembrie 2025

Temperaturile medii se vor situa ușor peste normal, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. Cantitatea de precipitații va fi apropiată de cea normală în majoritatea regiunilor.

Foto: ANM

Foto: ANM

