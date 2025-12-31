Vremea de Revelion. Prognoza meteo pentru ultima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul. „Temperaturile vor fi negative în toată țara”

Meteorologii anunță temperaturi scăzute în ultima zi din an. Mai mult decât atât, în zonele de munte va ninge. Totodată, un cod galben de vânt este în vigoare până spre seară, la ora 20:00, valabil în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Meridionali și Orientali.

Rafalele de vânt vor atinge chiar și 120km/h la altitudini de peste 1.700 de metri.

„În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit. Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută”, potrivit ANM.

Temperaturile vor deveni negative în toate regiunile

Astăzi, vremea va continua să se răcească mai ales în jumătatea nordică a teritoriului.

„În jumătatea nordică a teritoriului vom avea temperaturi maxime negative, iar în jumătatea sudică, temperaturi maxime doar ușor pozitive. La nivel național, acestea se vor situa între – 6, – 5 grade în estul Transilvaniei și prin Maramureș, până la cel mult trei grade cele mai ridicate valorii, în Muntenia și în Dobrogea. Pe parcursul nopții, temperaturile vor deveni negative în toate regiunile.

Mai mult decât atât, se vor situa în jurul pragului de ger, în jurul la -10 grade, mai scăzute de atât, în estul Transilvaniei, în dealurile sudice și, posibil, și prin estul și centrul Moldovei. În general, minimele se vor situa între – 15 grade, – 14 grade, până la cel mult- 3, – 4 grade în zona litoralului”, au precizat, pentru Gândul, meteorologii ANM.

În ultima zi din an, vom avea parte și de ninsori, însă slabe cantitativ.

„Ninsorile vor fi prezente atât astăzi în nordul, centrul și vestul teritoriului, cât și la noapte, în mod deosebit în vest și nord-vest, precum și în toate zonele montane, dar vor fi, în general, slabe cantitativ”, au completat aceștia.

Prognoza pentru Capitală în ultima zi a anului

În București, temperaturile minime ajung și la – 7 grade.

„În Capitală, o temperatură maximă de 2, 3 grade, minimă de – 7, – 6 grade, posibil mai scăzută în zona periferică, spre – 8, – 9 grade, în care vremea va fi frumoasă ca aspect, nu vom avea precipitații, vântul va avea ușoare intensificări pe parcursul zilei, undeva la 30-40 km pe oră”, potrivit ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI