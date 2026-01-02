Prima pagină » Actualitate » Super-alimentul pe care trebuie să îl mănânci în 2026, potrivit medicilor nutriționiști. Conține toți cei 9 aminoacizi esențiali

02 ian. 2026, 09:41, Actualitate
Dacă analizăm tendințele nutriționale și de sustenabilitate pentru anul 2026, alimentul „vedetă” care va domina farfuriile este reprezentat de micro-plantele și algele sustenabile, dar cu un accent deosebit pe lintiță.

Super-alimentul pe care trebuie să îl mănânci neapărat în 2026

Lintița este cea mai mică plantă cu flori, se prezintă sub forma unor firicele verzi care plutesc pe deasupra iazurilor. Există și motive pentru care această plantă ar putea fi folosită de producătorii de alimente, atât ca proteină pe bază de plante, cât și ca ingredient pentru masă.

Super-alimentul anului: Lintița este una dintre cele mai mici plante din lume, aceasta este considerată „noul kale”

Planta, care are o varietate de specii, poate crește rapid în volume mari și în multe medii. De fapt, își poate dubla masa în doar câteva zile, făcându-o o proteină potențială cu volum mare și cu costuri reduse.

Din punct de vedere nutrițional, această plantă conține toți cei 9 aminoacizi esențiali, fiind o proteină completă (raritate în lumea vegetală).

Deoarece este o plantă acvatică, nu necesită utilizarea pe scară largă a terenurilor sau îngrășămintelor, ceea ce o face mai sustenabilă decât multe alte surse de proteine.

Lintița este cunoscută pentru ritmul său rapid de creștere și înmulțire — dacă este introdusă într-un bazin sau iaz, poate acoperi suprafața apei în scurt timp deoarece se înmulțește foarte eficient.

Mulți consumatori au văzut-o ca pe o legumă, potrivită pentru utilizare în salate și sandvișuri și ca garnitură.

Lintița poate fi consumată ca aliment doar dacă este cultivată controlat, în apă curată, fiind folosită proaspătă sau uscată în supe, piureuri, smoothie-uri ori sub formă de pudră adăugată în produse de panificație, datorită conținutului ridicat de proteine, vitamine și minerale, fiind apreciată mai ales în bucătării experimentale sau sustenabile.

