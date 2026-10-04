Doi turiști au fost salvați de Salvamont Prahova pe traseul Jepii Mici. Unul dintre ei a fost recuperat cu elicopterul

Două intervenții au avut loc, sâmbătă seară, pe traseul Jepii Mici din Prahova. Salvamontiștii au fost solicitați după ce un turist s-a accidentat la picior și nu a mai putut continua coborârea și o altă femeie a rămas blocată pe traseu din cauza epuizării fizice. În ambele cazuri, salvamontiștii au acționat repede și cei doi turiști au ajuns în siguranță.

Intervenție aeriană pentru recuperarea turistului

Bărbatul de 39 de ani s-a accidentat la picior și nu a mai putut continua coborârea de pe munte. Acesta a fost preluat din zona superioară a traseului și evacuat cu ajutorul unui elicopter.

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Salvamontiștii din Prahova au solicitat sprijin aerian pentru evacuarea turistului, întrucât acesta se afla în partea superioară a traseului Jepii Mici, iar recuperarea terestră ar fi necesitat mai mult timp și un număr important de salvatori.

„Având în vedere faptul că acesta se afla în partea superioară a traseului, iar o intervenţie terestră pentru recuperarea acestuia ar fi implicat un timp îndelungat şi alocarea de resurse umane importante, am solicitat sprijin aerian. Mulţumim echipajului elicopterului de la POA Caransebeş pentru excelenta colaborare”, a transmis Salvamont Prahova.

Bărbatul a fost preluat din zona superioară a traseului și evacuat cu ajutorul unui elicopter.

O turistă epuizată a fost ajutată de salvamontiști în aceeași seară

La scurt timp după evacuarea turistului accidentat, echipa Salvamont prezentă pe traseu a intervenit pentru o nouă situație. O femeie de 46 de ani, aflată în coborâre pe Jepii Mici, nu a mai reușit să continue drumul din cauza epuizării fizice.

Salvatorii au preluat-o și au coborât-o în siguranță până în Bușteni.