Un microbuz școlar în care se aflau 12 copii și un însoțitor s-a răsturnat, marți dimineață, pe DN 6 București–Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu.

Doi elevi și adultul care îi însoțea au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. În urma accidentului, trei persoane au avut nevoie de asistență medicală, fără ca primele informații să indice răni grave.

Trafic restricționat pe DN 6

Circulația rutieră în zona accidentului se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers. Polițiștii estimează că traficul va reveni la normal după ora 09:30.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care în care s-a produs accidentul.