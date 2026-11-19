Un grav accident s-a produs în urmă cu puțin timp în localitatea Florești, județul Prahova, unde un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD. Alături de pompieri acționează și SAJ Prahova.

Trenul circula pe ruta Galați – Brașov, cu aproximativ 200 de călători, care nu ar avea nevoie de îngrijiri.

Din primele informații primite de la fața locului, este vorba despre un autoturism la bordul căruia se aflau doi ocupanți, o femeie și un copil. Femeia este încarcerată, se acționează pentru extragerea acesteia. Copilul se afla în afara autoturismului, în stop cardio-respirator, fiind preluat de pompieri pentru resuscitare.

Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse de salvatori, atât femeia, în vârstă de 26 de ani, cât și fetița în vârstă de 3 ani și 6 luni au fost declarate decedate. Cele două erau mamă și fiică.