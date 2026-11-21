Un grav accident rutier s-a produs vineri seară în localitatea Costești, județul Hunedoara. Un tractorist și-a pierdut viața în urma impactului dintre utilajul agricol pe care îl conducea și un autoturism. Șoferul mașinii a fost, de asemenea, rănit și a ajuns la spital.
UPDATE: Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru analize, pentru stabilirea alcoolemiei din sânge. Ulterior, poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Șoferul mașinii a fost reținut. Acesta se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.
Știrea inițială:
Impactul a fost atât de grav încât echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva viața tractoristului. Accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, la fața locului au fost mobilizați pompierii Detașamentului Orăștie, care au intervenit cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.
Ajunși la locul accidentului, salvatorii au constatat că în coliziune au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma impactului, conducătorul tractorului a suferit leziuni incompatibile cu viața. Din nefericire, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru acesta, fiind constatat decesul.
Șoferul autoturismului a fost, de asemenea, rănit. Acesta a primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost transportat la la Spitalul Municipal Orăștie.
Pe durata intervenției echipajelor de salvare, circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers, pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.