Un grav accident rutier s-a produs vineri seară în localitatea Costești, județul Hunedoara. Un tractorist și-a pierdut viața în urma impactului dintre utilajul agricol pe care îl conducea și un autoturism. Șoferul mașinii a fost, de asemenea, rănit și a ajuns la spital.

UPDATE: Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru analize, pentru stabilirea alcoolemiei din sânge. Ulterior, poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Șoferul mașinii a fost reținut. Acesta se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Știrea inițială:

Impactul a fost atât de grav încât echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva viața tractoristului. Accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, la fața locului au fost mobilizați pompierii Detașamentului Orăștie, care au intervenit cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

Conducătorul tractorului a suferit leziuni incompatibile cu viața

Ajunși la locul accidentului, salvatorii au constatat că în coliziune au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma impactului, conducătorul tractorului a suferit leziuni incompatibile cu viața. Din nefericire, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru acesta, fiind constatat decesul.

Șoferul autoturismului a fost, de asemenea, rănit. Acesta a primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost transportat la la Spitalul Municipal Orăștie.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare, circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers, pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.