Momentul în care o jurnalistă este lovită de o mașină în timp ce transmitea în direct

O jurnalistă și cameramanul care o însoțea au fost loviți de o mașină chiar în timpul unei transmisiuni în direct, în Monterrey, Mexic. Momentul dramatic a fost surprins de camera de filmat, iar imaginile arată cum vehiculul derapează și lovește, efectiv, jurnaliștii.

Incidentul s-a produs vineri, în timp ce jurnalista Alma de la Rosa Flores și cameramanul Cristo Morales realizau o transmisiune pentru Gamavisión. Cei doi se aflau pe teren, într-o zonă afectată de ploile puternice, și relatau despre consecințele vremii nefavorabile și despre un accident în care fusese implicat un motociclist.

În timpul transmisiunii, o mașină a derapat pe carosabilul ud și s-a îndreptat direct spre echipa de televiziune. Jurnaliștii au fost loviți în plin, iar transmisia a fost întreruptă brusc. Din fericire, în ciuda violenței impactului, amândoi au supraviețuit.

Timp de șapte secunde, camera de televiziune a rămas îndreptată spre pământ, în timp ce Alma Mireya de la Rosa și cameramanul ei cereau ajutor. În studioul de televiziune, prezentatorul Mario Gámez a rămas împietrit de cele întâmplate cu colegii săi.

”Reveniți la mine. Tocmai am asistat, în direct, la un accident. Alma de la Rosa și cameramanul Cristo Morales au fost loviți de o mașină”, a spus prezentatorul pe un ton îngrijorat.

Ulterior, Mario Gámez a mers la spitalul unde cei doi răniți primeau îngrijiri medicale.

”Am vești bune. Cei doi colegi ai mei sunt foarte bine. Sunt loviți, răniți și speriați, dar, din fericire, nu au suferit leziuni grave în urma incidentului”, a declarat prezentatorul într-un videoclip publicat pe canalele oficiale online ale televiziunii.

Alma de la Rosa, mesaj de la spital: ”Suntem în viață ca prin minune”

La scurt timp după accident, Alma de la Rosa a publicat un mesaj din spital. Alma de la Rosa a precizat că a suferit mai multe lovituri și că se afla în continuare sub supravegherea medicilor.

”Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere și pentru grija voastră. Astăzi pot spune că eu și cameramanul meu suntem în viață ca prin minune… Mulțumim lui Dumnezeu. Am suferit multiple lovituri și mă aflu sub îngrijire medicală. Din câte se pare, nu am nicio fractură. În acest moment urmează să fiu supusă unei evaluări medicale. Colegul meu, Cristo Morales, are câteva fracturi, dar este în stare stabilă. Vă mulțumesc pentru rugăciuni”, a transmis jurnalista.