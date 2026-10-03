Maia Sandu trage un semnal de alarmă: „Războiul Rusiei se extinde periculos spre Moldova”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei și a avertizat că războiul se extinde periculos spre Republica Moldova. Mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie. Aparatele de zbor fără pilot au fost observate în apropierea mai multor localități, iar ulterior au fost raportate explozii și au fost găsite fragmente de drone în mai multe raioane.

Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei din această dimineață

Maia Sandu a relatat că atacurile Rusiei asupra Ucrainei afectează și Republica Moldova. Președinta a spus că cinci arme rusești de atac aerian, inclusiv rachete Banderol și drone, au pătruns în spațiul aerian al țării și au explodat pe teritoriul moldovean. Șefa statului a acuzat Moscova că pune în pericol vieți din întreaga Europă și a cerut oprirea acțiunilor Rusiei.

„Condamn atacul Rusiei asupra Ucrainei din această dimineață. Războiul său se extinde periculos spre Moldova. 5 arme de atac aerian rusești, inclusiv rachete Banderol și drone, au încălcat spațiul nostru aerian și au explodat pe teritoriul nostru. Moscova pune vieți în pericol în întreaga Europă și trebuie oprită”, a scris Maia Sandu pe X.

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de cinci drone în această dimineață. Potrivit instituției, aparatele de zbor fără pilot au fost detectate în intervalul 7:45-8:00. Autoritățile continuă să monitorizeze spațiul aerian în colaborare cu instituțiile competente și cu partenerii externi.

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„Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale precizează că astăzi, 3 octombrie, în intervalul de timp 7:45-8:00, spațiul aerian național a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău.

Fragmente de drone găsite în mai multe zone din Moldova

Fragmente provenite de la drone au fost găsite în mai multe zone din Republica Moldova. Resturi ale aparatelor de zbor au fost descoperite în apropierea orașului Căușeni, lângă satul Dubovca din raionul Hâncești, între localitățile Delacău și Puhăceni din raionul Anenii Noi, dar și în zona localității Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. În Crocmaz, căderea fragmentelor a dus la izbucnirea unui incendiu de vegetație și a provocat pagube materiale.

Mai multe drone, detectate de sistemul național de monitorizare

Sistemul național integrat de monitorizare a spațiului aerian al Republicii Moldova a detectat mai multe aparate de zbor fără pilot care au survolat zone din apropierea localităților Anenii Noi, Hîncești, Tudora, Ștefan Vodă și Căușeni.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și cu partenerii.