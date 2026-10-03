Cine ar putea fi următorul premier? Gheorghe Piperea lansează un nume-surpriză înaintea consultărilor de la Cotroceni

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un nou scenariu înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier.

Piperea susține că în mediile politice ar exista informații potrivit cărora președintele Nicușor Dan l-ar putea desemna candidat pentru funcția de premier pe Marius Bostan, fost ministru al Comunicațiilor în Guvernul Cioloș.

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Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 5 octombrie, o nouă rundă de consultări cu toate partidele formațiunile parlamentare, după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament.

Piperea: „Este destul de sigură desemnarea lui Marius Bostan”

„Este destul de sigură în mediile politice desemnarea de către Nicușorișor, ca premier, a lui Marius Bostan.

Fost ministru al comunicațiilor și pentru “societatea informațională” în guvernul zero al lui Cioloș, Bostan este un fost coleg de facultate cu Nicușorișor (acea facultate puțină și neterminată pe care Nicușorișor a urmat-o în România).

Bostan este cel care, la o gală publică a ONG – ului RePatriot, numită “Top 100 Români de Pretutindeni”, l-a lăudat numindu-l „o personalitate a matematicii chiar la nivel mondial”. De aici au ieșit infinite meme, ironii și bășcălii la adresa lui Nicușorișor. Adevărul e că am mai avut o chimistă de renume mondial care zicea “codoi” în loc de ce-o-doi (CO2).

Bostan este (aparent) fondatorul RePatriot, un ONG care vizează românii cu studii și afaceri în străinătate. RePatriot a fost criticată în presă pentru faptul că, deși se prezintă ca o mișcare civică pur antreprenorială, reunește și promovează anumiți oameni de afaceri sau personaje conectate la contracte cu statul, fonduri publice sau care au avut probleme de natură juridică.

Am putea zice, fără să greșim prea mult, că RePatriot e o societate a informatorilor, iar nu o societate informațională…

Bostan a fost acuzat de colaborarea cu fosta Securitate comunistă.

Spre deosebire de un alt susținător al lui Nicușorișor, recte, Șucu – Mobexpert (președintele altui ONG controversat, Concordia), care a fost devoalat drept turnător la Securitate, Bostan încă nu a avut această “șansă”. O va avea după ce va fi fost desemnat premier.

Copiii și nepoții Nomenklaturii comuniste (care au fost, aparent, înlăturați de la putere în Decembrie 1989) și-au tras partid, numit USR. Actualul lor preș, Fritz, demis de ANI și de justiție din funcția de primar al Timișoarei, a declarat în stil leninist “revoluția continuă”. Cu personaje ca Bostan sau Șucu, USR și Fritz pot fi siguri că vor putea continua “revoluția” chiar cu cei care erau în plină “revoluție continuă a proletariatului”, înainte de Revoluția din Decembrie 1989.”, scrie Gheorghe Piperea pe contul său de Facebook.