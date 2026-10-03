Două profesoare de la un colegiu de top din Iași s-au bătut în prezența altor dascăli. „În următoarea secundă, s-a năpustit la gâtul ei...”

Un scandal între două profesoare a avut loc, în luna mai, la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, chiar în timpul programului, relatează adevărul.ro.

Potrivit uneia dintre profesoare, conflictul s-ar fi iscat de la o discuție aparent banală, iar colega sa ar fi prins-o de gât și ar fi lovit-o în gură cu o țigară electronică.

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Diana Ciobanu, profesoara care susține că a fost agresată, spune că incidentul s-a petrecut de față cu alți dascăli.

„În ziua de 11 mai 2026 eram la locul de fumat împreună cu doamna profesor Ciobanu Diana, iar ulterior s-au alăturat și doamnele profesoare D.N. și Paraschiv Delia. Doamna profesor Paraschiv a intervenit în discuția noastră și, folosind un ton acuzator, a întrebat-o pe Diana dacă și-a adus tot «familionul» la școală, trăgând-o la răspundere”, a declarat o profesoară.

Chiar dacă Diana Ciobanu i-ar fi răspuns pe un ton amabil, susține profesoara, situația ar fi degenerat.

„Imediat după a întrebat-o dacă «Reta este marți în școală?», iar în următoarea secundă, după răspunsul Dianei – «Da, doamna profesoară» –, aceasta s-a năpustit la gâtul Dianei, scuturând-o și lovind-o cu aparatul de fumat în maxilar”, a mai declarat cadrul didactic.

O altă profesoară ar fi oprit agresiunea, iar, ulterior, Delia Paraschiv ar fi încercat să o urmărească.

„Doamna, după cele spuse, a început a o fugări pe domnișoara N.D. cu intenția de a o lovi și pe ea, aceasta ferindu-se și intrând în noroi”, a mai declarat profesoara.

Diana Ciobanu a obținut certificat medico-legal după incident. Aceasta ar fi fost strânsă de gât și lovită la nivelul buzei superioare cu mâna în care agresoarea ar fi avut un obiect, relevă documentul medical.

La examinare au fost consemnate, printre altele, o echimoză latero-cervicală stângă, de aproximativ 2/0,5 centimetri, precum și două echimoze latero-cervicale drepte, de aproximativ 2/0,5 centimetri și 1,5/1,5 centimetri.

Documentul menționează și mobilitatea unei lucrări protetice la maxilarul superior.

Profesoara a sesizat și Parchetul

Diana Ciobanu a formulat o sesizare la ISJ Iași, iar Comisia de Cercetare Disciplinară a analizat imaginile video și a audiat martorii.

Potrivit comisiei, Delia Paraschiv ar fi depășit limitele unei relații colegiale, iar comportamentele, gesturile și acțiunile pe care le-ar fi justificat drept „glume” au fost considerate nepotrivite, lipsite de empatie și cu potențial periculos.

Diana Ciobanu a sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Ulterior, aceasta a primit un răspuns din partea Inspectoratului Școlar Județean, care a precizat că instituția nu are competența de a interveni în cercetarea disciplinară desfășurată la nivelul unității de învățământ.

Reprezentanții Colegiului Pedagogic susțin că situația a fost analizată atât de Comisia de Etică, cât și de Consiliul de Administrație, fiind încercată inclusiv medierea conflictului.

La rândul său, directoarea afirmă că analiza cazului este încă în desfășurare. Directoarea generală a colegiului a fost sancționată de Inspectoratul Teritorial de Muncă cu o amendă în valoare de 7.000 de lei.