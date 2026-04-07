Ce a mai rămas din mirajul Dubaiului. Cei doi ași din mâneca emiratului prin care încearcă să atragă investitori

Galerie Foto 3

Tsunamiul geopolitic care zguduie Orientul Mijlociu a demolat și mitul Dubaiului, mulți ani fiind văzut ca un fel de El Dorado pentru investitori, grație facilităților fiscale oferite. În noul context, aceștia devin mai selectivi. În acest context, Dubai își pune la bătaie cei mai importanți ași: stabilitatea și beneficiile pe termen lung pentru investiții.

Din perspectiva oamenilor de afaceri, Dubaiul continuă să fie o opțiune solidă pe piețele volatile grație clarității politicilor sale și comunicării, scrie Euronews.

Oamenii de afaceri locali admit că mediul s-a schimbat dramatic

  • Concret, economia diversificată a emiratului, care cuprinde comerț, logistică, finanțe, turism și tehnologie, înseamnă de mult timp cartea sa de vizită.
  • Totuși, liderii de afaceri adunați în Camera de Comerț a Dubaiului avertizează că mediul s-a schimbat.
  • Investitorii nu mai urmăresc creșterea cu orice preț. Însă, își doresc certitudine în materie de politici, cadre de reglementare clare și viteză de execuție.
  • Referitor la acești indicatori, susținătorii Dubaiului arată că acesta este un concurent viabil.

Dubai

”Chiar și în situația actuală, simt un sentiment general de calm și concentrare atunci când vine vorba de deciziile mele de investiții. Acest lucru reflectă încrederea mea absolută în Dubai și în fundamentele sale macroeconomice pe termen lung”, a declarat Siddharth Balachandran, președintele Consiliului Indian pentru Afaceri și Profesioniști (IBPC) din Dubai.

Abiliitatea de a transmite stabilitate a devenit un mare atu

De remarcat că, pe piețele volatile, abilitatea de a transmite predictibilitate a devenit un atu comercial în sine.

Dubai Sursa foto: Pexels

Acest tip de reacție instituțională joacă un rol cheie pentru politica multinaționalelor. Eficiența reglementărilor și viteza de execuție sunt acum la fel de importante pentru investitori ca și cifrele principale de creștere. În special în cazul firmelor care își gestionează expunerea pe multiple piețe.

O platformă, nu doar o insulă

Totuși, susținătorii Dubaiului sunt atenți să nu exagereze. Conectivitatea emiratului, calitatea care îl face atractiv, înseamnă și expunerea sa la orice se întâmplă în altă parte. În consecință, o încetinire a economiilor majore, o perturbare a rutelor comerciale, o fluctuație a piețelor globale de capital, toate au efecte resimțite și în Dubai.

Kanat Kutluk, președintele Consiliului de Afaceri din Turcia, a declarat că emiratul oferă „un mediu stabil și dinamic în care afacerile din întreaga lume pot crește cu încredere”.

Pentru Werner Baumgartner, președintele Consiliului de Afaceri Austriac, Dubai rămâne „o platformă globală pentru afaceri, talente, capital și inovație”.

„Performanța Dubaiului vorbește de la sine… Este construit pe o bază care îi permite să se adapteze și să prospere”, a declarat la rândul său Peggy Scherpenberg, președinta Consiliului de Afaceri Belgian.

Firmele au pus pe hold extinderea

La nivel de companie individuală, această adaptabilitate este testată. Firmele își acoperă riscurile prin diversificarea lanțului de aprovizionare și planificarea prin scenarii, mai degrabă decât prin simpla extindere.

O schimbare pe care Evangeline Monjardin, președinta Consiliului de Afaceri din Filipine, a atribuit-o „politicilor pro-active, unei pregătiri instituționale puternice și unei colaborări puternice între sectorul public și cel privat”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Influencerii expați au vândut Dubaiul lumii și au fost plătiți să închidă ochii. Acum visul se destramă

Cele 9 țări care te plătesc dacă iei decizia să te muți acolo, în 2026. O parte dintre acestea se află în Europa

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Adevarul
Valul de concedieri din 2026 mătură România. Marile companii care au început deja disponibilizările masive
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un sit fosilifer din China dezvăluie o multitudine de creaturi complexe care au trăit înainte de explozia cambriană
SHOWBIZ Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
14:44
Fratele unei vedete pop a ajuns să cerșească în fața unui supermarket. Bărbatul locuiește într-un cort și are probleme cu alcoolul
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
RĂZBOI Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
14:19
Președintele Iranului îl sfidează pe Trump și anunță că 14 milioane de iranieni sunt gata să-și sacrifice viețile
FLASH NEWS Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
14:03
Întâlnire în trei, între trimisul special al lui Trump, noul ambasador al SUA și Nicușor Dan. De ce nu apare întrevederea pe agenda președintelui
NEWS ALERT 🚨 Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci
13:40
🚨 Atac armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul. Trei atacatori, neutralizați. Ce anunță polițiștii turci
FLASH NEWS Cum a răspuns Administrația Trump la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la Summit-ul B9 din București
13:30
Cum a răspuns Administrația Trump la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la Summit-ul B9 din București

Cele mai noi

Trimite acest link pe