Tsunamiul geopolitic care zguduie Orientul Mijlociu a demolat și mitul Dubaiului, mulți ani fiind văzut ca un fel de El Dorado pentru investitori, grație facilităților fiscale oferite. În noul context, aceștia devin mai selectivi. În acest context, Dubai își pune la bătaie cei mai importanți ași: stabilitatea și beneficiile pe termen lung pentru investiții.
Din perspectiva oamenilor de afaceri, Dubaiul continuă să fie o opțiune solidă pe piețele volatile grație clarității politicilor sale și comunicării, scrie Euronews.
”Chiar și în situația actuală, simt un sentiment general de calm și concentrare atunci când vine vorba de deciziile mele de investiții. Acest lucru reflectă încrederea mea absolută în Dubai și în fundamentele sale macroeconomice pe termen lung”, a declarat Siddharth Balachandran, președintele Consiliului Indian pentru Afaceri și Profesioniști (IBPC) din Dubai.
De remarcat că, pe piețele volatile, abilitatea de a transmite predictibilitate a devenit un atu comercial în sine.
