Tsunamiul geopolitic care zguduie Orientul Mijlociu a demolat și mitul Dubaiului, mulți ani fiind văzut ca un fel de El Dorado pentru investitori, grație facilităților fiscale oferite. În noul context, aceștia devin mai selectivi. În acest context, Dubai își pune la bătaie cei mai importanți ași: stabilitatea și beneficiile pe termen lung pentru investiții.

Din perspectiva oamenilor de afaceri, Dubaiul continuă să fie o opțiune solidă pe piețele volatile grație clarității politicilor sale și comunicării, scrie Euronews.

Oamenii de afaceri locali admit că mediul s-a schimbat dramatic

Concret, economia diversificată a emiratului, care cuprinde comerț, logistică, finanțe, turism și tehnologie, înseamnă de mult timp cartea sa de vizită.

Totuși, liderii de afaceri adunați în Camera de Comerț a Dubaiului avertizează că mediul s-a schimbat.

Investitorii nu mai urmăresc creșterea cu orice preț. Însă, își doresc certitudine în materie de politici, cadre de reglementare clare și viteză de execuție.

Referitor la acești indicatori, susținătorii Dubaiului arată că acesta este un concurent viabil.

”Chiar și în situația actuală, simt un sentiment general de calm și concentrare atunci când vine vorba de deciziile mele de investiții. Acest lucru reflectă încrederea mea absolută în Dubai și în fundamentele sale macroeconomice pe termen lung”, a declarat Siddharth Balachandran, președintele Consiliului Indian pentru Afaceri și Profesioniști (IBPC) din Dubai.

Abiliitatea de a transmite stabilitate a devenit un mare atu

De remarcat că, pe piețele volatile, abilitatea de a transmite predictibilitate a devenit un atu comercial în sine.

Pentru Katy Keenan, directorul general al Camerei de Comerț Britanice din Dubai, comunicarea este o parte esențială a ofertei. „Implicarea părților interesate și claritatea comunicării sunt esențiale în orice criză”, a spus ea. Acest tip de reacție instituțională joacă un rol cheie pentru politica multinaționalelor. Eficiența reglementărilor și viteza de execuție sunt acum la fel de importante pentru investitori ca și cifrele principale de creștere. În special în cazul firmelor care își gestionează expunerea pe multiple piețe. O platformă, nu doar o insulă Totuși, susținătorii Dubaiului sunt atenți să nu exagereze. Conectivitatea emiratului, calitatea care îl face atractiv, înseamnă și expunerea sa la orice se întâmplă în altă parte. În consecință, o încetinire a economiilor majore, o perturbare a rutelor comerciale, o fluctuație a piețelor globale de capital, toate au efecte resimțite și în Dubai. Kanat Kutluk, președintele Consiliului de Afaceri din Turcia, a declarat că emiratul oferă „un mediu stabil și dinamic în care afacerile din întreaga lume pot crește cu încredere”. Pentru Werner Baumgartner, președintele Consiliului de Afaceri Austriac, Dubai rămâne „o platformă globală pentru afaceri, talente, capital și inovație”. „Performanța Dubaiului vorbește de la sine… Este construit pe o bază care îi permite să se adapteze și să prospere”, a declarat la rândul său Peggy Scherpenberg, președinta Consiliului de Afaceri Belgian. Firmele au pus pe hold extinderea La nivel de companie individuală, această adaptabilitate este testată. Firmele își acoperă riscurile prin diversificarea lanțului de aprovizionare și planificarea prin scenarii, mai degrabă decât prin simpla extindere. O schimbare pe care Evangeline Monjardin, președinta Consiliului de Afaceri din Filipine, a atribuit-o „politicilor pro-active, unei pregătiri instituționale puternice și unei colaborări puternice între sectorul public și cel privat”.

