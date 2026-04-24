10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente

Luiza Dobrescu
În perioada 2026.2030, cuplurile sau femeile singure primesc bani de la stat, sub formă de vouchere, pentru tratamente împotriva infertilităţii.

Guvernul speră ca, în acest fel, să crească natalitatea în România. Fenomenul afectează cam 10-15% din cuplurile ţării.

Beneficiarii sunt cuplurile infertile, căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani.

Aceştia vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei.

5.000 de lei vor fi acordaţi pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro.

Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

„Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real”, a declarat fostul ministru al Muncii, Petre Florin Manole.

Numărul maxim de beneficiari ai programului este de 10.000 anual, iar documentele se vor depune exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată.

Cererile vor fi analizate și aprobate de MMFTSS în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete.

La nivelul Uniunii Europene, rata medie a fertilității în anul 2023 a fost de 1,38 copii /femeie, conform datelor furnizate de Eurostat.

România se situează la un nivel similar cu state precum Ungaria și Croația, dar sub media unor țări ca Franța sau Bulgaria, unde rata fertilității este relativ mai ridicată (1,66 copii /femeie, respectiv 1,81 copii /femeie).

Normele metodologice care stabilesc documentele necesare și modalitatea de acordare a sprijinului financiar vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția în Monitorul Oficial a Hotărârii aprobate astăzi, transmite Ministerul Muncii.

