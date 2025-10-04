Prima pagină » Actualitate » 100-500 lei în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din București

04 oct. 2025, 10:54, Actualitate
O categorie de pensionari din București poate să primească 100-500 lei în plus la pensii, după revizuirea cererilor depuse pentru Mica Recalculare. Vezi mai jos despre ce este vorba.

La nivel național, peste 220.000 de dosare au fost depuse de către seniori, iar peste jumătate dintre acestea au fost, deja, soluționate. În acest sens, în medie, seniorii vor primi 100 de lei în plus la pensie. În unele cazuri, pensionarii pot încasa și cu 500 de lei mai mult.

Cine primește 100-500 de lei în plus la pensii

Conform datelor precizate de directorul executiv adjunct al Casei de Pensii a Municipiului București, există 2 categorii de dosare. În primul rând, se află dosarele depuse deja, care au fost prelucrate din oficiu. Apoi, regăsim dosarele seniorilor care au fost depuse după data de 1 septembrie.

„Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar și acelea sunt prelucrate din oficiu și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive.

Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii”, a precizat Mariana Șerbănescu, director executiv adjunct al Casei de Pensii a Municipiului București, pentru Pro TV.

Peste 220.000 de dosare au fost puse în lucru la Casele de Pensii din toată țara

Aceste dosare sunt prelucrate cronologic.

„Dosarele se procesează strict cronologic. Cei care au avut documentele depuse la dosar beneficiază retroactiv, începând cu 1 septembrie. Pentru restul, sumele se acordă începând cu luna imediat următoare depunerii cererii”, a continuat Mariana Șerbănescu.

Peste 660.000 de pensionari așteaptă o majorare, la momentul actual, iar estimările oficiale arată că astfel de măriri de pensie oscilează între 100 și 500 de lei.

