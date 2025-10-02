Prima pagină » Social » Vești bune pentru pensionari, ce sumă trebuie să încasezi lunar pentru a primi ajutor la căldură

02 oct. 2025, 10:49, Social
Pensionarii din mai multe orașe din România pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea casei în sezonul rece 2025-2026. Sprijinul se acordă în conformitate cu legea nr. 226/2021 care vizează consumatorul vulnerabil și se poate obține până în primăvara anului viitor.

Ajutorul se adresează atât pentru plata agentului termic, cât și pentru suplimente pentru energie, acestea fiind menite să reducă impactul facturilor ridicate pentru pensionari și familii pentru venituri modeste.

Seniorii cu pensii mici urmează să primească ajutor pentru căldură

Solicitările pentru aceste ajutoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din orașele vizate, inclusiv la Primăria Municipiului Iași. Programul de primire este următorul: luni și marți între orele 8.30 și 12.30, iar joi între orele 12.00 și 16.00.

Dosarele depuse până la 20 noiembrie 2025 se vor aproba începând cu luna noiembrie, în timp ce cererile depuse ulterior vor fi aprobate începând cu luna decembrie 2025.

Potrivit O.U.G. nr. 35/2025 sprijinul pentru încălzire poate fi solicitat chiar dacă pensionarii beneficiază deja de ajutorul de 50 de lei pentru consumul de energie electrică.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutor

Pentru a primi acest ajutor la încălzire, pensionarii trebuie să se încadreze în limitele de venit stabilite de lege. Persoanele singure trebuie să aibă venituri de până la 2.053 lei lunar, iar familiile nu trebuie să depășească 1.386 lei pe membru.

Compensația este acordată prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, fără să se depășească consumul efectiv lunar, iar valoarea finală se calculează în funcție de venitul mediul al familiei sau al persoanei singure.

Care sunt sumele și tipurile de ajutor

În cadrul programului, pensionarii pot primi sprijin financiar care să le permită să mențină căldura în locuințe în timpul sezonului rece, astfel de reduce riscul expunerii la frig și dificultățile financiare.

