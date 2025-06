12 IUNIE, calendarul zilei: Adrian Enache împlinește 59 de ani/ Se sting Gregory Peck și Silvio Berlusconi

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 12 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Adrian Enache este un cântăreț și showman român, născut pe 12 iunie 1966 la Galați. A început să cânte în adolescență, făcând parte din trupa rock Phoebus, alături de Nicu Patoi. Ulterior, a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Galați, sub îndrumarea Mihaelei Runceanu și a lui Ionel Tudor. În 1996, a lansat primul său album, E o nebunie, cu ocazia participării la Festivalul Internațional “Cerbul de Aur” de la Brașov. În același an, Enache a avut ocazia să cânte alături de idolul său, Tom Jones, și a lansat o șampanie care îi poartă numele. A devenit cunoscut cu hituri ca Moartea mea e dragostea și E, e, e iubire. A participat de mai multe ori la Festivalul Mamaia și alte concursuri internaționale, obținând premii importante. Pe lângă muzică, Adrian Enache a fost prezentator TV și actor de teatru. Este căsătorit cu Iuliana Marciuc, iar împreună au un fiu, David, născut în 2005. Artistul mai are o fiică dintr-o relație anterioară care i-a dăruit şi o nepoată.

Gregory Peck a fost un actor american legendar, cunoscut pentru eleganța, integritatea și forța morală pe care le transmitea pe ecran. S-a născut pe 5 aprilie 1916 în La Jolla, California, și a devenit celebru în anii 1940–1960, fiind considerat unul dintre cei mai respectați actori ai epocii de aur a Hollywood-ului. Cel mai faimos rol al său este cel al avocatului Atticus Finch din filmul To Kill a Mockingbird, pentru care a câștigat Premiul Oscar. A mai jucat în filme notabile precum Roman Holiday, The Guns of Navarone, Cape Fear și Spellbound. Peck a fost cunoscut și pentru activitatea sa civică și umanitară, fiind un susținător al drepturilor civile și al valorilor democratice. A primit Medalia Prezidențială a Libertății în 1969. Gregory Peck a fost căsătorit de două ori şi a avut cinci copii. A murit pe 12 iunie 2003, la vârsta de 87 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică și morală remarcabilă.

Silvio Berlusconi a fost o figură marcantă în politica și afacerile Italiei. Născut în 1936 la Milano, a devenit miliardar prin imperiul său media, construind trustul Mediaset și extinzându-se în imobiliare și fotbal (a fost proprietarul clubului AC Milan timp de peste 30 de ani). A fost de trei ori prim-ministru al Italiei (1994–1995, 2001–2006 și 2008–2011), dominând scena politică italiană prin partidul său de centru-dreapta, Forza Italia. Stilul său populist și carisma l-au transformat într-un lider influent, dar controversat. Berlusconi a fost implicat în numeroase scandaluri, inclusiv acuzații de corupție, fraudă fiscală și relații inadecvate, care i-au afectat reputația, dar nu i-au diminuat complet susținerea populară. A decedat pe 12 iunie 2023, la vârsta de 86 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1912: Eva Crane 🇬🇧🐝 cercetătoare și autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Specialistă în fizică nucleară, ea s-a îndreptat înspre domeniul apiculturii, călătorind în mai mult de 60 de țări, adeseori în condiții primitive

🎂1915: David Rockefeller 🇺🇸💵 a fost un om de afaceri american, adept al globalismului și patriarhul actual al familiei Rockefeller

🎂1924: George Bush 🇺🇸🗣 al 41-lea președinte al SUA

🎂1929: Anne Frank 🇩🇪🕎 victimă a genocidului nazist, la 15 ani. Cunoscută datorită jurnalului pe care l-a ținut în ascunzătoarea din Amsterdam, înainte de a fi arestată. Jurnalul, publicat după război de către tatăl ei, care supraviețuise, este considerat un document istoric al Holocaustului, autoarea devenind o figură-simbol a victimelor naziștilor

🎂1966: Adrian Enache 🇷🇴🎤 În 1989 participă la festivalul Mamaia dar este descalificat pentru că are un stil neobișnuit pentru ce ceea impunea regimul de atunci. Un an mai târziu, după căderea regimului comunist, își încearcă din nou norocul și obține locul al II-lea la secțiunea Interpretare, după regretata Laura Stoica

Decese 🕯

🕯️1574: Renata a Franței 🇫🇷✝️ promotoare a reformei protestante

🕯️1977: Filip Brunea-Fox 🇷🇴✒️ unul din cei mai cunoscuți reporteri interbelici care, alături de Geo Bogza, a pus bazele reportajului literar românesc, fiind parte, de asemenea, a mișcării de naștere a suprarealismului românesc

🕯️1995: Arturo Benedetti Michelangeli 🇮🇹🎹 considerat unul dintre cei mai importanți și individuali virtuozi ai pianului din secolul al XX-lea

🕯️2003: Gregory Peck 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal – „Să ucizi o pasăre cântătoare”, 1962. A fost unul dintre cei mai celebri actori americani de după război, a reprezentat etica morală a marelui ecran. În 1969, președintele Lyndon Johnson, i-a înmânat Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din America

🕯️2023: Treat Williams 🇺🇸🎬 În 1979, a devenit celebru cu Hair-ul lui Miloš Forman care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor debutant. A murit la 71 de ani, urmare a unui accident moto

🕯️2023: Silvio Berlusconi 🇮🇹🗣 premier al Italiei între 1994-1995, 2001-2006, 2008-2011

Evenimente📋

📋🆘Ziua Internaţională împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor

📋🇷🇺 Ziua națională a Federației Ruse

📋🇵🇭 Ziua naţională a Republicii Filipine

Calendar 🗒

🗒1550: Helsinki, capitala Finlandei, a fost fondată

🗒1839: A avut loc primul meci de baseball

🗒1934: La Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni

🗒1964: Nelson Mandela, militant al luptei împotriva apartheid-ului din Africa de Sud, a fost condamnat la închisoare pe viață

🗒1995: Țările baltice au semnat acordurile de asociere la UE

🗒1999: S-au constituit Forțele din Kosovo (KFOR), conduse de NATO, cu scopul menținerii păcii în provincie

