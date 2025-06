11 IUNIE, calendarul zilei: Hugh Laurie împlinește 66 de ani/ Moare John Wayne/ Are loc cel mai grav accident din istoria curselor auto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 11 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Hugh Laurie este un actor, comedian, muzician și scriitor britanic, născut pe 11 iunie 1959 în Oxford, Anglia. Hugh a urmat studiile la Eton College și apoi la Selwyn College, Cambridge, unde a fost inițial pasionat de canotaj. O accidentare l-a determinat să renunțe la sport și să se alăture trupei de teatru Cambridge Footlights, unde l-a întâlnit pe Stephen Fry, formând un duo comic de succes. Recunoașterea internațională a venit odată cu rolul Dr. Gregory House în serialul american House M.D., pentru care a câștigat două Globuri de Aur și a fost nominalizat de zece ori la premiile Emmy. Laurie este și muzician pasionat, lansând albumele de blues Let Them Talk și Didn’t It Rain. A scris și romanul The Gun Seller, un thriller cu accente de umor britanic. A fost decorat cu titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2007 și avansat la rangul de Comandor (CBE) în 2018.

John Wayne, pe numele său real Marion Mitchell Morrison, s-a născut pe 26 mai 1907, în Winterset, Iowa. Crescut în California, a început să lucreze în industria filmului ca asistent și cascador înainte de a deveni actor. Stilul său carismatic, vocea gravă și prezența impunătoare l-au transformat rapid într-o legendă a Hollywood-ului. Cunoscut pentru rolurile sale în filme western, Wayne a devenit un simbol al masculinității și al spiritului american. A jucat în peste 170 de filme, printre care Stagecoach, The Searchers și True Grit, pentru care a câștigat un premiu Oscar. Pe lângă cariera sa artistică, John Wayne a fost cunoscut și pentru opiniile sale conservatoare și patriotice, reprezentând adesea imaginea dură, onorabilă și directă a Americii. În viața personală, John Wayne a fost căsătorit de trei ori și a avut șapte copii. A murit pe 11 iunie 1979, lăsând în urmă o moștenire cinematografică ce continuă să inspire actori și regizori.

Pe 11 iunie 1955, circuitul Le Mans a fost scena celui mai grav accident din istoria curselor auto. În timpul celebrei curse de 24 de ore, un accident teribil a provocat moartea a 83 de persoane și rănirea a cel puțin 100 de spectatori. Incidentul a avut loc când mașina pilotată de Pierre Levegh a intrat în coliziune cu un alt vehicul, fiind proiectată în mulțimea de spectatori aflați aproape de pistă. Impactul a dus la explozia și aprinderea mașinii, iar fragmentele metalice și incendiul au cauzat pierderi masive de vieți omenești. Printre victime s-a numărat inclusiv Pierre Levegh, care a murit pe loc. În urma tragediei, mai multe țări au suspendat temporar cursele auto, iar organizatorii au introdus reguli mai stricte privind protecția spectatorilor, proiectarea pistelor și siguranța vehiculelor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1864: Richard Strauss 🇩🇪🎹 strălucit reprezentant al muzicii cu program

🎂1910: Jacques-Yves Cousteau 🇫🇷🐟⚓️ oceanolog a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso

🎂1922: Michael Cacoyannis 🇬🇷🎥 cel mai bine cunoscut pentru Zorba Grecul (1964). A regizat în 1983 spectacolul muzical de pe Broadway inspirat de acest film. O mare parte din opera sa își are originea în textele clasice, mai ales cele ale tragedianului grec Euripide

🎂1947: Richard Palmer-James 🇬🇧🎸(King Crimson și Supertramp)

🎂1959: Hugh Laurie 🇬🇧🎬 Din 2004, a jucat rolul Dr. Gregory House, protagonistul dramei de televiziune House

🎂1986: Shia LaBeouf 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1979: John Wayne 🇺🇸🎬 Oscar pentru True Grit. În patru decenii de actorie, a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford

🕯️2024: Françoise Hardy 🇫🇷🎤🎬 are cântece în franceză, engleză și germană

Calendar 🗒

🗒1184 î.Hr.: Războiul troian – Potrivit calculelor lui Eratostene, Troia este arsă

🗒1770: James Cook a descoperit Marea Barieră de Corali din largul coastei australiene

🗒1788: Exploratorul rus Gherasim Izmailov ajunge în Alaska

🗒1848: Începutul revoluției pașoptiste în București

🗒1903: Regele Serbiei Alexandru I și regina Draga sunt asasinați de membri ai grupării panslaviste Mâna Neagră, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică, în folosul Rusiei

🗒1941: Acordurile româno-germane de la München și Berchtesgaden. România se angajează să participe la războiul antibolșevic, alături de Germania

🗒1948: Marea Adunare Națională votează Legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport (Legea nr.119)

🗒1955: 83 de morți și cel puțin 100 de răniți într-un accident pe circuitul Le Mans, cel mai grav accident din istoria curselor auto

🗒1978: Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima româncă laureată atât la simplu, cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Jaušovec

🗒1985: Un ou Fabergé a fost vândut pentru £1.375.000 la New York

🗒2004: Au loc funeraliile lui Ronald Reagan

🗒2005: Jurnalista franceză Florence Aubenas și însoțitorul ei, ghidul irakian Hussein Hanoun, au fost eliberați după 157 de zile de captivitate în Irak

🗒2008: Un incendiu a distrus Biserica Evanghelică din Bistrița, monument reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel renascentist în Transilvania

