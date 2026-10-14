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13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul

13 ani de la momentul Pungești. Chisăliță (AEI): România a ratat șansa unei independențe energetice mai mari. Unde a greșit statul
Protestele de la Pungești. Foto: Facebook
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La 13 ani de la începutul protestelor împotriva explorării gazelor de șist de la Pungești, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, comentează ruptura socială provocată de evenimentele din 2013 și consecințelor acestora asupra societății românești. Expertul în energie susține că lipsa dialogului dintre autorități și comunitatea locală, răspândirea dezinformării, interfența ONG-urilor de mediu și intervenția exagerată a forțelor de ordine au contribuit la deteriorarea încrederii în instituțiile statului. 

În opinia lui Dumitru Chisăliță, România a ratat oportunitatea unei discuții fundamentate științific despre exploatarea gazelor neconvenționale.

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O zi fatidică, 14 octombrie 2013

Pe 14 octombrie 2013, locuitorii comunei Pungești (județul Vaslui), s-au mobilizat pentru a împiedica amenajarea platformei unei sonde de explorare a gazelor de șist. Cu câteva zile înainte, pe 3 octombrie, compania multinațională Chevron obținuse autorizația de construire pentru prima sondă de explorare din zonă.

Protestele au escaladat pe 16 octombrie, când intervenția jandarmilor și confruntările cu manifestanții au transformat conflictul într-un subiect de interes național.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Sursa foto: Facebook

  • Localnicii, sprijiniți de activiști de mediu și de persoane venite din alte regiuni, au blocat drumurile de acces către terenul concesionat și au solicitat oprirea lucrărilor. Principalele nemulțumiri vizau riscul contaminării apelor subterane, lipsa consultării comunității și neîncrederea în garanțiile oferite de companie și de autorități.
  • În analiza sa, specialistul amintește că zona a fost supusă unor măsuri sporite de securitate. Mai mulți participanți la proteste au fost amendați sau reținuți temporar.
  • În 2015, Chevron s-a retras din România, invocând motive economice și condițiile pieței.

Frică și dezinformare

Expertul în energie mărturisește că a mers la Pungești din proprie inițiativă, în calitate de specialist în petrol și gaze, pentru a discuta cu localnicii despre tehnologia utilizată și despre riscurile asociate. El susține că atmosfera era sufocată de teamă, neîncredere și informații contradictorii.

„Pungești nu a fost, pentru mine, un simplu loc pe hartă și nici un episod profesional bifat într-un CV. A fost o rană deschisă. Un moment în care am înțeles, poate pentru prima dată cu adevărat, cât de fragil este echilibrul dintre știință, adevăr și societate atunci când frica este folosită ca armă”, mărturisește Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, o parte dintre informațiile distribuite în comunitate prezentau scenarii alarmante, fără a fi susținute și de explicații tehnice. Expertul a încercat să le explice oamenilor diferența dintre explorare și exploatare, alături de iscurile reale și cele exagerate.

„Cu unii oameni am reușit să stau de vorbă. Îmi amintesc chipurile lor, obosite de muncă, marcate de griji vechi și noi. Oameni care m-au ascultat. Care au pus întrebări. Care au recunoscut că nu știu și că pot să înțeleagă dacă cineva le explică.”

Chisăliță mai spune că discuțiile au demonstrat că dialogul era posibil, chiar și într-o comunitate puternic divizată. Totuși, el susține că au existat și persoane care au respins orice explicație tehnică și au reacționat agresiv.

În loc de explicații, jandarmi

Una dintre cele mai vehemente critici formulate de Dumitru Chisăliță implică modul în care autoritățile au gestionat conflictul. Acesta consideră că intervenția jandarmilor, în absența unui dialog real cu populația, a transformat un proiect economic într-o confruntare socială. Expertul relatează un incident în care susține că a fost bruscat de jandarmi și amenințat cu confiscarea mașinii.

În analiza sa, Chisăliță critică atitudinea instituțiilor față de locuitorii comunei.

„Pungești a fost eșecul total al comunicării. Nu un eșec accidental, nu o neînțelegere regretabilă, ci un eșec asumat, repetat, cultivat cu cinism. Aici nu sa vorbit. Aici s-a ordonat.

În loc de dialog – perimetru de securitate. În loc de răspunsuri – comunicate sterile. În loc de demnitate – bastoane și amenzi.”

Acesta consideră că oamenii au fost tratați ca un obstacol în calea unui proiect strategic pentru România. În opinia sa, autoritățile au ratat posibilitatea de a explica beneficiile, dar și riscurile proiectului.

Cum s-a ratat o șansă de independență energetică

România stă pe resurse. Nu suficiente pentru aroganță, dar suficiente pentru independență parțială, pentru stabilitate, pentru negociere”.

Expertul mai arată că deciziile privind exploatarea resurselor din zonă ar fi trebuit să se fundamenteze pe evaluări tehnice, monitorizare, transparență și consultarea comunităților. Totodată, concluzia sa privind oportunitatea energetică pierdută reprezintă o evaluare retrospectivă, iar nu o pledoarie că exploatarea gazelor de șist ar fi fost fezabilă economic sau lipsită de riscuri de mediu.

AEI a luat naștere după Pungești, o rană deschisă

Dumitru Chisăliță mai spune că experiența din 2013 i-a schimbat viziunea asupra rolului specialiștilor în societate. Experiența de acolo a contribuit ulterior la apariția Asociației Energia Inteligentă, organizație pe care a înființat-o la aproximativ 3 ani de la proteste. Scopul declarat a fost crearea unui spațiu în care problemele energetice să poată fi discutate pe baza informațiilor tehnice și a analizelor de specialitate.

La 13 ani de la proteste, Dumitru Chisăliță consideră că efectele conflictului continuă să fie relevante pentru modul în care sunt gestionate proiectele energetice și relația dintre autorități și comunitățile locale.

„Pungești nu a fost un accident. A fost rezultatul logic al unui cumul de eșecuri – eșecul comunicării, eșecul educației publice, eșecul instituțiilor de a construi încredere și eșecul societăților de a accepta complexitatea.”

Președintele Asociației Energia Inteligentă conchide că statul trebuie să învețe să gestioneze altfel proiectele cu impact economic și social major, informând populația și implicând specialiștii încă din primele etape.

Context

Chevron a obținut autorizația de construire pentru prima sondă de explorare din zonă. Pe data de 16 octombrie 2013 – conflictul a escaladat, cu intervenția jandarmilor și confruntări cu protestatarii, devenind un subiect național. Localnicii din Pungești, sprijiniți de activiști de mediu și cetățeni din alte zone ale țării, au început proteste pașnice pentru a împiedica instalarea utilajelor Chevron. Oamenii au blocat drumurile de acces către terenul concesionat și au cerut oprirea lucrărilor.

Protestele au fost motivate de:

  • teama de contaminare a pânzei freatice ;
  • lipsa unei consultări reale a comunității locale ;
  • neîncrederea în garanțiile oferite de companie și de stat;
  • percepția că deciziile au fost impuse „de sus”, fără consimțământ local.

Zona a fost practic militarizată, cu prezență masivă de jandarmi. Au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine, iar mai mulți localnici și activiști au fost ridicați, amendați sau reținuți temporar. Guvernul a instituit un perimetru special de siguranță, ceea ce mulți au interpretat ca o restrângere a drepturilor civile.

În anii următori, Chevron și-a redus activitatea, iar în 2015 compania sa retras complet din România, invocând motive economice și contextul pieței, nu presiunea protestelor. Totuși, pentru mulți români, Pungești a rămas un simbol al luptei unei comunități mici împotriva unor decizii percepute ca nedrepte. Analiza integrală poate fi citită AICI.

 

 

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