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Pentru a-i atrage atenția lui Donald Trump, Putin a pus pe masă o afacere de miliarde cu Lukoil. În joc sunt puse și activele din România

Pentru a-i atrage atenția lui Donald Trump, Putin a pus pe masă o afacere de miliarde cu Lukoil. În joc sunt puse și activele din România
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Negocierile purtate de trimișii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru încetarea războiului din Ucraina includ acum un acord petrolier de miliarde de dolari. Propunerea vizează vânzarea activelor globale ale gigantului energetic rus Lukoil, active care se află inclusiv în România, relatează The New York Times. Această afacere a fost propusă direct de Vladimir Putin emisarilor americani în cadrul întâlnirii de pe 5 septembrie.  

Afacerea petrolieră de miliarde de dolari, sugerată de președintele rus, implică portofoliul internațional extins al companiei Lukoil din afara Rusiei, care conține zăcăminte petroliere, rafinării și rețele de benzinării din întreaga lume. În România, spre exemplu, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești și o rețea extinsă de stații de alimentare.

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Rafinăriile de petrol Lukoil din Olanda, Bulgaria și România joacă un rol important deoarece acestea produc motorină și combustibil pentru avioane. De la începutul războiului cu Iranul, penuria acestor produse a dus la creșterea prețurilor la combustibili.

Activele ar urma să fie preluate de un consorțiu format din miliardarul și investitorul Todd Boehly, care a donat 2 milioane de dolari cauzelor politice ale președintelui Trump, și două grupuri financiare din Orientul Mijlociu, printre care un fond de investiții din Abu Dhabi controlat de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, un partener de afaceri tradițional al ginerelui lui Trump, Jared Kushner.

Acordul este condiționat acum de aprobările primite de la guvernele de la Moscova și Washington, unde trebuie să primească undă verde de la Departamentul Trezoreriei. Această nouă abordare în procesul de mediere a păcii de către Statele Unite arată o abordare tranzacțională a lui Donald Trump pentru soluționarea unui război care în mai bine de doi ani a curmat viețile a sute de mii de oameni.

Nu există nicio indicație că dl. Kushner sau dl. Witkoff ar putea profita de pe urma acestei afaceri, însă acordul reprezintă o amestecare vădită a legăturilor personale de afaceri cu geopolitica, chiar și pentru o administrație care a respins în mod regulat îngrijorările legate de potențialele conflicte de interese.

O purtătoare de cuvânt a lui Witkoff a declarat că acesta „nu primește niciun salariu și călătorește prin lume cu propriul avion, pe cheltuiala proprie și lucrează în numele președintelui Trump pentru a negocia pacea”. De asemenea, aceasta a adăugat că domnul Witkoff „nu are niciun conflict de interese și nicio implicare financiară în această chestiune”.

La Moscova, decizia privind această tranzacție este considerată pe scară largă ca fiind una a lui Vladimir Putin, chiar dacă Lukoil este, tehnic, o companie privată. Scopul principal al președintelui de la Kremlin este acela de a le arăta rușilor că se pot face afaceri cu Statele Unite. Americanii, pe de altă parte, au precizat că se vor gândi la această propunere deoarece văd în aceasta o modalitate de a consolida bunăvoința Rusiei.

Witkoff și Kushner, care au călătorit în repetate rânduri la Moscova pentru a se întâlni cu Putin, susțin că potențialul de a relua legăturile economice dintre Rusia și Occident l-ar putea convinge pe președintele rus să facă un compromis în Ucraina. Administrația de la Washington a semnalat recent că este deschisă la acorduri cu Rusia chiar înainte de sfârșitul războiului, ca o modalitate de a demonstra că este serioasă în ceea ce privește resetarea relației Statelor Unite cu Moscova. Vânzarea Lukoil, spun persoane familiarizate cu situația, este una dintre aceste tranzacții.

Numeroși ofertanți și-au exprimat interesul pentru cel puțin o parte din activele internaționale ale Lukoil atunci când activele au fost scoase la vânzare toamna trecută, inclusiv giganți energetici americani precum Chevron. De asemenea, firma de capital privat Carlyle din Washington a ajuns la un acord provizoriu în ianuarie pentru a cumpăra o mare parte din active, după ce a susținut că aducerea portofoliului internațional al Lukoil sub proprietatea SUA ar promova obiectivul administrației Trump de „dominare energetică”.

Cu toate acestea, în ultimele luni, pe măsură ce aprobarea Washingtonului pentru oferta Carlyle a stagnat, un grup diferit de interese a apărut ca principal ofertant: cel condus de Boehly, un miliardar susținător al lui Donald Trump, alături de personalități bine conectate din Orientul Mijlociu și din guvernul SUA însuși.

Guvernul SUA participă la acord prin intermediul Corporației Internaționale de Finanțare pentru Dezvoltare din SUA, o agenție care investește și acordă împrumuturi pentru proiecte din străinătate. Un oficial a declarat că potențialul acord cu Lukoil „ar promova angajamentul administrației Trump de a consolida securitatea economică a SUA, de a promova politica externă a SUA și de a reduce prețurile la energie pentru americanii de rând”.

Întâlnirea din 5 septembrie cu dl Putin a fost prima dată când Lukoil a fost adusă în discuție în conversațiile președintelui rus cu dl Witkoff și dl Kushner, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

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