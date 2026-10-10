Oprirea Unității 6 a centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria), programată din 8 octombrie până la sfârșitul lunii noiembrie, reduce cu aproximativ 1.000 MW producția nucleară disponibilă în regiune. Pentru România, momentul este unul critic, deoarece depindem de importuri în anumite ore, energia disponibilă pentru import putând deveni mai greu de găsit tocmai când cererea crește. Asociația Energia Inteligentă estimează că reducerea producției disponibile în regiune ar putea determina creșterea prețurilor energiei electrice în orele de vârf.

Oprirea reactorului este una planificată pentru revizia anuală și realimentare cu combustibil. Unitatea 5 de la Kozlodui rămâne în funcțiune, însă puterea acesteia este ajustată în funcție de nivelul Dunării și de posibilitatea asigurării apei tehnice necesare centralei, potrivit Adevărul.

Pentru România, problema principală este reducerea cantității de energie disponibile în regiune într-o perioadă în care ea poate avea nevoie de importuri pentru acoperirea consumului. Țara noastră importă masiv energie inclusiv din Bulgaria, pentru a-și acoperi consumul necesar în special în orele de seară.

AEI: Exporturile Bulgariei către România, de ordinul sutelor de MW

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), avertiza încă din vară cu privire la dependența României de disponibilitatea energiei din țările vecine. În analiza sa, expertul în energie arăta că Bulgaria este una dintre cele mai importante surse de import pentru România și estima că, în condiții normale, exporturile Bulgariei către România pot fi de ordinul sutelor de MW. În același timp, Bulgaria exportă și către Grecia, Serbia, Macedonia de Nord și Turcia.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, susține că oprirea reactorului 6 de Kozlodui creşte presiunea asupra sistemului energetic din România, în contextul în care consumul de electricitate se majorează în orele de seară. Pe de altă parte, producţia internă nu acoperă întotdeauna cererea.

Kozlodui arată cât de vulnerabilă e România

„Unitatea 5 continuă să funcţioneze, însă puterea sa este condiţionată de nivelul Dunării şi de asigurarea apei necesare centralei. Este o oprire planificată, dar momentul ei complică bilanţul energetic al regiunii şi, implicit, al României.

Retragerea temporară a unui grup de aproximativ 1.000 MW reduce producţia disponibilă într-o perioadă în care zilele se scurtează, temperaturile pot coborî, iar consumul de seară creşte. România trebuie să privească această schimbare prin prisma propriei dependenţe de importuri în orele în care producţia internă nu acoperă cererea”, afirmă Dumitru Chisăliţă.

O problemă de securitate energetică

Potrivit acestuia, necesarul de energie din import poate creşte în perioadele în care mai multe state din regiune înregistrează simultan un consum ridicat.

„Problema este că vecinii pot avea nevoie de energie în aceleaşi ore în care avem nevoie şi noi. Dacă răcirea vremii cuprinde simultan România, Ungaria şi Balcanii, cererea regională creşte. Dacă se adaugă vânt slab şi indisponibilităţi la centrale, surplusurile disponibile pentru export se reduc. În aceste condiţii, importul devine mai scump şi mai greu de asigurat.

Bulgaria poate continua să exporte electricitate şi după oprirea unităţii 6. Dar cantitatea disponibilă depinde de producţia celorlalte centrale şi de consumul propriu. Ungaria poate facilita accesul la energia din Europa Centrală, însă are şi ea nevoie de importuri. Energia trebuie să existe la capătul traseului, iar reţelele trebuie să permită transportul ei până în România”, mai explică preşedintele AEI.

România ar putea avea nevoie de importuri de 2.700 MW pe seară

În analiza sa, Chisăliţă prezintă un scenariu în care România ar putea avea nevoie de importuri de 2.700 MW în orele de seară. Astfel, conform datelor prezentate, profilurile orare recente indică un consum de seară de aproximativ 6.400-6.700 MW în România, 5.400-5.600 MW în Ungaria şi circa 4.000 MW în Serbia. De precizată că aceste valori reprezintă repere istorice, nu prognoze pentru ziua de joi.

„Pentru a înțelege dimensiunea riscului, putem folosi un scenariu de lucru la un consum de seară de 7.600 MW și o producție internă de 4.900 MW, România ar avea nevoie de 2.700 MW din import. Dacă în acea oră ar putea atrage doar 2.500 MW, ar rămâne o diferență de 200 MW de acoperit prin producție suplimentară, flexibilitate sau reducerea consumului. Aceste valori sunt ipoteze de analiză, nu o prognoză oficială”, mai explică expertul.

Conform datelor prezentate, profilurile orare recente indică un consum de seară de aproximativ 6.400-6.700 MW în România, 5.400-5.600 MW în Ungaria și circa 4.000 MW în Serbia. Însă aceste valori reprezintă repere istorice, nu prognoze pentru ziua de joi. Totodată, scenariul regional elaborat de AEI indică un deficit cumulat de producție de aproximativ 6.400 MW pentru țările analizate din Europa Centrală și de Sud-Est, în condițiile luării în calcul a opririi unității 6 de la Kozlodui

În opinia specialistului, România poate acoperi cererea de electricitate în majoritatea serilor din octombrie, însă anumite condiții meteorologice și tehnice pot reduce marja de siguranță.

Autoritățile nu s-au pregătit pentru revizie

Chisăliță susține că autoritățile ar fi trebuit să prezinte un bilanț al resurselor disponibile pentru acoperirea consumului în perioadele dificile.

„Autoritățile trebuiau să prezinte public un bilanț credibil pentru serile dificile: producție disponibilă, importuri realizabile, rezerve și măsuri pentru o avarie suplimentară. Puterea instalată și mediile lunare nu răspund acestei întrebări. Revizia de la Kozlodui era cunoscută. Tocmai de aceea, România trebuia să se fi pregătit pentru ea. Securitatea energetică se măsoară în capacitatea de a acoperi ora dificilă, la un cost suportabil. Oprirea Kozlodui 6 ne obligă să demonstrăm câtă siguranță avem în acea oră”, a adăugat președintele Asociației Energia Inteligentă.

Posibilă majorare cu 100 de lei a facturilor

Facturile la electricitate s-ar putea majora cu 100 de lei în cazul clienților casnici cu un consum lunar de 200 KWh în principal ca urmare a majorării cotațiilor gazelor naturale și a deprecierii monedei naționale, mai arată analiza Asociației Energia Inteligentă.

„Primul efect probabil este economic: energie mai scumpă în orele de vârf. Când producția disponibilă scade, piața apelează la alternative mai costisitoare. Pentru furnizorii expuși acestor ore cresc cheltuielile de achiziție și riscul, care se pot reflecta ulterior în ofertele către consumatori. Facturile nu cresc automat astăzi, dar costul vulnerabilității poate ajunge în contractele viitoare”, explică președintele AEI.

Gazul fiind sursa marginală care dictează prețul pe piața energiei, scumpirea sa conduce nu numai la o majorare a facturilor de gaze, ci și a celor de electricitate. AEI a reevaluat estimările privind ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în toamna lui 2026, ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și a previziunii prețului gazelor și a cursului valutar. Analiza asociației estimează o creștere de aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025. Reperul central este +0,37lei/kWh.